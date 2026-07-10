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Мбапе успокои: Добре съм

  • 10 юли 2026 | 01:29
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Капитанът на френския национален отбор Килиан Мбапе даде първите си отзиви пред медиите веднага след края на мача с Мароко (2:0) от 1/4-финалите на Световното първенство. Нападателят коментира представянето на "петлите" и успокои феновете на относно състоянието на глезена си, след като бе заменен в заключителните минути от Жан-Филип Матета:

„Добре съм, получих удар в глезена, но няма нищо сериозно. В онзи момент Жан-Филип беше по-свеж от мен, за да изиграе последните 15 минути. Аз излязох, той влезе и се справи добре, като дори беше близо до гол“, започна Мбапе.

Френската суперзвезда подчерта, че отборът няма право на отпускане в заключителната фаза на Световното първенство.

„Мисия? Не знам. Няма място за самодоволство. Има още дълъг път пред нас, това, което ни очаква, е още по-трудно, но сега ще се възстановим добре“, допълни французинът.

Той бе попитан и за разочарованието на своя съотборник в ПСЖ Ашраф Хакими след последния съдийски сигнал.

„На терена няма емоции – аз бях тук, за да спечеля, той също беше тук, за да спечели. Ще бъде по-трудно след малко в съблекалнята, когато го видя отново, защото той ми е много близък приятел“, завърши нападателят.

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Снимки: Gettyimages

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