Съставите на Франция и Мароко, Дуе е предпочетен пред Баркола

Франция и Мароко се изправят един срещу друг в първия четвъртфинал на Мондиал 2026 в Бостън. Това е повторение от полуфинала от предишното световно първенство, когато Франция победи Мароко с 2:0.
"Петлите", които се стремят към класиране за финалната четворка на световно първенство за трети пореден път, са най-безапелационният тим на турнира и са считани за големия фаворит за трофея. Селекцията на Дидие Дешан спечели и петте си мача до момента, като в четири от тях вкарваше поне по три гола. Единственото изключение бе 1/8-финалният сблъсък с Парагвай, който бе засенчен от крайно дефанзивната и провокативна игра на южноамериканския тим. Французите все пак запазиха хладнокръвие и спечелиха с 1:0 с гол от дузпа на Килиан Мбапе. До момента "петлите" са отбелязали 14 гола на Мондиал 2026, като седем от тях са дело на нападателя на Реал Мадрид.
Мароко трябва да се опита най-накрая да победи Франция при седмия опит, след като загуби четири от шестте срещи досега. "Атласките лъвове" нямат поражение в десет поредни мача от финала на Купата на африканските нации срещу Сенегал, който първоначално загубиха след продължения, но след това им бе присъдена служебна победа. Както и през 2022-ра, Мароко е в серия от пет поредни победи на световно първенство. Тогава именно Франция сложи край на тази поредица.
В тима на Франция няма изненади. Ману Коне отново започва като титуляр на мястото на Орелиан Чуамени, който не е напълно възстановен и е на пейката. Дезире Дуе пък е предпочетен пред Брадли Баркола и ще оперира по левия фланг на нападението.
Мароко е без контузения нападател Исмаел Сайбари. Очакваше се на върха на атаката да започне Софиан Рахими, но той е оставен на резервната скамейка, а сред титулярите е Чемсдин Талби. Шади Риад сякаш не е възстановен и се очаква Нусаир Мазрауи да партнира на Иса Диоп в центъра на защитата.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago