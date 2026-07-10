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Уахби: Имаше ръка преди гола на Мбапе

  • 10 юли 2026 | 03:06
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Селекционерът на Мароко Мохамед Уахби изрази разочарованието си след отпадането от Франция (0:2) на 1/4-финалите на Световното първенство. Наставникът коментира спорната ситуация при първото попадение на „петлите“ и направи анализ на представянето на своите футболисти през двете полувремена.

„Трябва да признаем, че играхме срещу много силен отбор. Страдахме доста през първото полувреме, но спасяването на Боно при дузпата ни задържа. През втората част се защитавахме много по-добре и бяхме по-спокойни, когато топката беше в нас. Изглеждахме значително по-добре. През първото полувреме имах усещането, че някои играчи просто нямаха въздух, но същите тези момчета започнаха отлично втората част“, смята Уахби.

Мароканският специалист обърна специално внимание на ситуацията, довела до първия гол на Килиан Мбапе

„Голът дойде след ситуация, в която топката беше спорна. Някои от нашите играчи просто спряха, защото видяха игра с ръка. Имаше ръка, но не знам дали трябваше да бъде свирена, или не, нямам представа. Последва индивидуално действие на Мбапе и той отбеляза. Беше тежко в края, но вярвам, че трябва да продължим да вярваме и да работим“, допълни специалистът.

Селекционерът завърши с поглед към бъдещето и развитието на мароканския национален отбор.

„Трябва да продължим да работим върху основата. Необходимо е да направим така, че когато има контузени или по-изморени футболисти, да разполагаме с по-широк кръг от играчи като алтернатива. Продължаваме напред, няма да спираме дотук. Изключително разочаровани сме, защото искахме нещо повече, но трябва да го приемем“, завърши мароканецът.

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