Нико Петров: След Меси футболът умира и започва просто атлетизъм

Поредното издание на „Анализът на Нико Петров“ бе посветено на най-ярката фигура на Световното първенство до момента – Лионел Меси. Футболният анализатор на Sportal.bg разгледа в детайли представянето на капитана на Аржентина при драматичния обрат от 0:2 до 3:2 срещу Египет и обясни защо именно неговите действия са променили изцяло развитието на срещата. Според Петров повратният момент не е бил просто индивидуалната класа на Меси, а промяната в ролята му на терена. Анализаторът акцентира върху изнасянето на аржентинската звезда към десния фланг, откъдето той започва да получава повече свобода, защото планът на отбора на Египет преди и по време на двубоя е бил да ограничи фронталните подавания и влизанията през централната част на терена към врата им. Петров коментира и нашумелите твърдения, че Аржентина получава съдийско рамо по време на първенството. Според него подобни тези са лишени от реални аргументи и са породени повече от емоции, отколкото от случилото се на терена.

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Футболният специалист направи и по-широк паралел с развитието на съвременния футбол, като изрази мнение, че краят на кариерата на Меси ще остави огромна празнина. Според Петров играта постепенно се превръща в спорт, доминиран от физика, скорост и атлетизъм, докато футболистите с непредвидимост, въображение и способност да импровизират стават все по-малко.

В края на предаването Нико Петров обърна внимание и на един от най-драматичните моменти от осминафиналите. Той разигра в детайли победното попадение на Микел Мерино в добавеното време срещу Португалия, донесло успеха на Испания с 1:0. Голът не само класира Испания за четвъртфиналите, но и сложи край на мечтата на Кристиано Роналдо да спечели световната титла – единствения голям трофей, който липсва в забележителната му кариера.

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