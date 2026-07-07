Бала, Благо и Сърмов се хванаха за главите, когато Меси пропусна дузпата

Героят от САЩ'94 Красимир Балъков организира поредна футболна вечер в своя ресторант "Каза Бала" в София. В заведението на легендарния плеймейкър се събраха десетки посетители, за да опитат вкусотиите от менюто, гледайки осминафинала от Мондиал 2026 Аржентина - Египет.

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Сред гостите бяха бившата звезда на Славия, Цървена звезда и Дуисбург Благой Георгиев и шампионът с Левски Георги Сърмов. Двамата заедно с Краси не можаха да повярват, когато Лионел Меси изтърва дузпа през първото полувреме.

И тази вечер соарето в "Каза Бала" върви с игри, забавления и награди. Любопитно е, че ранният гол на "фараоните" извади Благо и Сърмов от надпреварата за точен резултат - бившите национали бяха заложили на чиста победа на аржентинците.

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