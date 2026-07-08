Швейцарците посочиха какво не трябва да допускат срещу Меси

Тимът на Швейцария се превърна в едно от откритията на Световното първенство, след като вече е на четвъртфиналите, елиминирайки Колумбия на осминафиналите след дузпи. Сега следва битка с Аржентина, която ще започне в 4:00 часа сутринта в неделя.

Еду Пара, физиотерапевт на швейцарския национален отбор, говори пред „Кадена Сер“ за опасността от Лионел Меси.

“Меси се спира, както може“, заяви той през смях, преди да навлезе в подробности за швейцарската рецепта за неутрализиране на аржентинския капитан. - Добрата защитна организация, доброто управление на пространствата в наказателното поле и постоянната подкрепа за избягване на ситуации един на един са фундаментални. Също така е важно да не се извършват ненужни фалове близо до наказателното поле. Всички познаваме силните страни на Меси и трябва да се борим с това като отбор. Трябва да бъдем много внимателни и да се опитаме тези решаващи моменти, в които Лео се появява и прави разликата, да бъдат възможно най-малко.“

Еду описа емоционалното влакче на ужасите, което представлява изпълнението на дузпи след 120 минути усилия: „Да продължиш след дузпи винаги е смесица между огромна радост, когато изпълнението приключи в твоя полза, и, разбира се, облекчение след повече от 130 минути натрупано напрежение. За щастие, ние спечелихме и продължаваме в това приключение и предизвикателство.“

Пара разкри и какво е било посланието на треньорския щаб в моментите преди ударите от бялата точка – момент, в който управлението на емоциите е почти толкова важно, колкото и тактическата подготовка: „В тази реч целта е преди всичко да се предаде спокойствие и увереност на играчите, да се подсилят посланията от анализа на изпълнителите и вратаря на Колумбия и да се постигне максимално спокойствие у футболистите, за да се справят с тези напрегнати моменти по най-добрия възможен начин.“

Относно ключовите фактори за успеха на Швейцария срещу един от най-силните отбори на турнира, физиотерапевтът изтъкна както предварителната тактическа работа, така и способността на отбора да се изравни във физическата битка: „Бяхме направили много подробен тактически анализ на съперника. Знаехме, че това е отбор, който иска топката, който иска да доминира в играта, офанзивен отбор, който се опитва да подчини противника чрез владеене на топката.“

Освен това той наблегна на физическите изисквания, поставени от колумбийския тим: „Знаехме също, че са много физически отбор, както по отношение на бяганията с висока интензивност, така и в единоборствата и физическия контакт. Те са много опитни и силни играчи в този аспект и знаехме, че трябва да сме на ниво.“

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