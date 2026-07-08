Джокович за Меси: Щеше да е добре да играя и аз 90 минути

Новак Джокович продължава да изумява на 39-годишна възраст, с 24 титли от Големия шлем зад гърба си. Това се видя ясно в четвъртфиналния му мач на „Уимбълдън“ 2026 срещу страховития Феликс Оже-Алиасим, когото победи със 7:6, 3:6, 6:3, 6:7, 7:6 след пет часа и петнадесет минути в най-дългия си мач на лондонския турнир от Големия шлем.

Сърбинът, който ще се изправи срещу Яник Синер на полуфиналите, трудно намираше думи, с които да опише чувствата си след поредното си голямо постижение. След като емоциите утихнаха, по време на пресконференцията след победата той спомена и друга спортна легенда — Лео Меси.

Феноменът Джокович ликува след втория най-дълъг мач в кариерата си

Аржентинският футболист, който е на същата възраст като сърбина, също демонстрира класата и състезателния си дух на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико, където вече е отбелязал осем гола, което го прави водещ реализатор в турнира. Освен това той поведе страната си към обрат срещу Египет на осминафиналите за победа с 3:2.

Аржентина и Меси избегнаха детронацията с велик късен обрат срещу Египет

На този фон Джокович беше попитан за футболиста: „Ти си като Меси. На 39 години. Единият вкарва голове, ти печелиш след 5 часа и 15 минути.“ На това роденият в Белград тенисист отговори: „Би било страхотно да играя 90 минути като него“, каза той шеговито, като същевременно изрази несигурност относно възстановяването си за предстоящия мач срещу световния номер едно в петък: „Ще видим. Имам един допълнителен ден, което е добре.“

— Periodista: "Increíble como Messi tiene 39 años y sigue metiendo goles. Y tú ganas después de 5 horas y 15 minutos"



— Novak Djokovic: "A mí me gustaría jugar 90 minutos como a él, pero..." (risas)



❤️ Los amamospic.twitter.com/oO0dD3GPTk — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) July 7, 2026

Това не е първият път, в който Новак Джокович говори за Лео Меси. Всъщност двамата имат добри отношения, а на Miami Open 2025 нападателят на Интер Маями гледа един от мачовете на Джокович, преди двамата да се снимат заедно. Ясно е, че легендите на спорта се разбират помежду си.

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