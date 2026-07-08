Тиери Анри: Меси първо ни напомни, че е човек, а после – че не е

Легендата на френския футбол и Арсенал Тиери Анри определи като „невероятно“ представянето на Лионел Меси за националния отбор на Аржентина. Капитанът на „гаучосите“ изведе тима си до победа с 3:2 над Египет на осминафиналите на Световното първенство през 2026 г.

Въпреки че пропусна дузпа, суперзвездата на световните шампиони се реваншира с гол и асистенция. Анри, който работи като анализатор за телевизия „Фокс“, коментира емоционалната реакция на аржентинеца след края на мача.

„Първо и най-важно, вижте го как плаче. Това показва колко много означава всичко за него и отбора му. Първо ни напомни, че е човек, защото изпусна дузпа. А веднага след това ни напомни, че не е“, заяви Анри.

Бившият съотборник на Меси в Барселона сподели и лични впечатления от съвместната им работа. „Играл съм с него и помня, че понякога при Лео просто не трябва да събуждаш звяра. Виждал съм го отблизо на тренировка. Ако усетеше несправедливост, например неотсъден фал от треньора, погледът му се променяше. Грабвaше топката и вкарваше три поредни гола. После се обръщаше и казваше: „Следващия път свири нарушение“, разказа французинът.

Според Анри, когато Меси влезе в такова състояние, е почти невъзможно да бъде спрян.

„Когато отборът му има най-голяма нужда, той вдига нивото си както малцина други. Беше играл 120 минути само преди дни, но въпреки това повиши оборотите, поемаше топката, атакуваше и се опитваше да промени мача. Той е уникален. Това е като филм, който не се случва в реалния живот. Просто невероятно“, завърши 48-годишният анализатор.

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Снимки: Imago