Гняв в САЩ: Защо Балогун бе изгонен, а Меси не

Халфът на американския национален отбор Уестън Маккени постави под въпрос червения картон на Фоларин Балогун по време на победата с 2:0 над Босна и Херцеговина от 1/16-финалите на световното първенство по футбол, като направи паралел с други играчи, включително и с Лионел Меси, които са избегнали тежката санкция за подобни нарушения.

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След като откри резултата в осминафиналния сблъсък, Балогун бе изгонен около 25 минути преди края на мача, след като настъпи Тарик Мухаремович по ахилеса. След проверка с ВАР и преглед на ситуацията от главния съдия на монитора край терена, нападателят на Монако получи директен червен картон. Решението предизвика противоречиви реакции и доведе до сравнения с особено грубо влизане на Меси по време на победата на Аржентина с 3:0 над Алжир. Балогун ще изтърпи автоматично наказание от един мач и ще пропусне срещата с Белгия в следващия кръг. ФИФА също така има правомощията да увеличи санкцията, ако прецени, че нарушението заслужава по-сурово наказание.

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„За мен това никога не е червен картон. След като го гледах по телевизията, стана ясно, че никога не е имал намерение да настъпи играча. Това е нормално действие във футбола, което се случва случайно. Никога не е умишлено. Това не е червен картон“, заяви след срещата селекционерът на САЩ Маурисио Почетино.

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Мачът от 1/8-финалите на САЩ срещу Белгия е на 7 юли от 03:00 сутринта българско време.

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