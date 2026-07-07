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Колина похвали нападнатия от Тръмп съдия, който изгони Балогун

  • 7 юли 2026 | 13:54
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Колина похвали нападнатия от Тръмп съдия, който изгони Балогун

Съдията Рафаел Клаус (Бразилия), който беше наречен от президента на САЩ Доналд Тръмп „подозрителен“, получи похвали от шефа на реферската комисия на ФИФА Пиерлуиджи Колина.

ФИФА отговори на Доналд Тръмп в защита на бразилския рефер
ФИФА отговори на Доналд Тръмп в защита на бразилския рефер

Тръмп разкритикува бразилския арбитър в понеделник, след като той изгони американския нападател Фоларин Балогун след преглед на ситуация за евентуално нарушение с помощта на системата за помощ (ВАР) в 1/16-финалния мач срещу Босна и Херцеговина, спечелен от янките с 2:0.

След това обаче ФИФА доста противоречиво отмени червения картон на Балогун, оправдавайки се с тълкуване на член 27 от Дисциплинарния правилник. Нападателят влезе в игра снощи в мача с Белгия, но не помогна особено, като американците бяха разбити с 1:4.

Тръмп потвърди, че е говорил с Инфантино за Балогун, давайки примери с Меси, Роналдо и Кейн
Тръмп потвърди, че е говорил с Инфантино за Балогун, давайки примери с Меси, Роналдо и Кейн

Съдийската комисия направи изявление, в което похвали Клаус и го нарече „един от водещите професионални съдии в света и ценен член на „Team One“ (както е наречен екипът на съдиите) на Световното първенство по футбол“. В изявлението се добавя: „През цялата си кариера той последователно е демонстрирал най-високите стандарти на професионализъм и почтеност“.

А самият Колина добави: „Рафаел Клаус съдийства на второто си Световно първенство по футбол на ФИФА, след като беше с нас в Катар през 2022 г/. Той е опитен и високо уважаван съдия и ние имаме пълно доверие в него като надежден мачов съдия“.

Президентът на ФИФА Джани Инфантино, който си навлече критики, подигравки и ирония след решението да отмени наказанието на Балогун заради обаждане на Доналд Тръмп, опита да покаже уважение към реферите, но не използва името на Клаус.

Другото, което Колина намекна, че като нищо Клаус ще се превърне в основен фаворит за финала, след като бразилците вече отпаднаха и той няма как да попадне по-нататък в конфликт на интереси. Президентът на ФИФА Джани Инфантино, който си навлече критики, подигравки и ирония след решението да отмени наказанието на Балогун заради обаждане на Доналд Тръмп, опита да покаже уважение към реферите, но не използва името на Клаус.

„Световното първенство по футбол, което провеждаме в момента, жъне огромен успех. И една от причините за това са хората от нашият „Team One”. Турнирът се ръководи от най-добрите в света, подбрани чрез строг процес, при който са взети предвид техните умения, последователност и качество в продължение на дълъг период от време.

Още веднъж повтарям, че трябва да уважаваме съдиите и да спазваме правилата, които регулират нашата игра. Това е много просто и никога не може да бъде преувеличено – без съдии няма футбол”, написа Инфантино в профила си в социалната мрежа инстаграм.

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