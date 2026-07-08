Джордан Хендерсън: Гордея се, че съм част от този специален отбор

Джордан Хендерсън определи английския национален отбор като „специален“ и изрази гордостта си, че е част от него, след една незабравима вечер, която за него приключи в болница в Мексико.

Ветеранът, който участва на седмия си голям международен турнир, преживя необичайна неделна вечер на стадион „Ацтека“. Той успя да получи жълт картон, без да е изиграл и минута, а след това претърпя тежка контузия. След края на мача Хендерсън се присъедини към съотборниците си за традиционното изпълнение на хита „Wonderwall“, но падна лошо, докато прескачаше рекламните пана.

Халфът беше изнесен на носилка и откаран в болница, като се очаква да претърпи операция на китката. Въпреки това, чрез публикация в Инстаграм, той намекна, че ще остане с отбора на селекционера Томас Тухел.

„Нощ, която със сигурност ще се помни! Какво невероятно представяне въпреки всички трудности“, написа Хендерсън.

„Толкова съм горд, че съм част от този специален отбор. Благодаря за цялата подкрепа, предстои още една голяма събота“, добави той.

Контузията на Хендерсън е сериозен удар за тима, който ще бъде и без Джаръл Куанса в следващия мач срещу Норвегия. Футболната асоциация обаче обмисля да обжалва червения картон на защитника. Футболистът на Байер (Леверкузен) се завърна в игра след травма в глезена и започна като десен бек срещу Мексико, но беше изгонен през второто полувреме след преразглеждане на нарушението му с ВАР.

Междувременно Рийс Джеймс, който игра само в първите два мача, се надява да се завърне в състава за двубоя с Норвегия, след като лекуваше контузия в сухожилие.

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Снимки: Imago