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Хендерсън се нуждае от операция след нелепата контузия, няма да може да играе повече на Световното

  • 6 юли 2026 | 17:01
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Джордан Хендерсън няма да играе повече на Световното първенство, тъй като се нуждае от операция на китката след нелепата контузия, която получи по време на празненствата след победата на Англия на Мексико на "Ацтека" (3:2). Халфът не Брентфорд се подхлъзна, докато се опитваше да прескочи едно от рекламните пана, и падна много лошо върху ръката. Той бе изнесен на носилка и с кислородна маска, след което бе откаран в болница в Мексико Сити и не се върна в тренировъчната база на Англия в Канзас Сити с останалата част от отбора на Томас Тухел.

36-годишният бивш капитан на Ливърпул остана неизползвана резерва в мача с Мексико, но получи жълт картон заради невъздържана реакция около страничната линия.

Хендерсън пострада, докато празнуваше победата на Англия
Хендерсън пострада, докато празнуваше победата на Англия

От началото на Мондиал 2026 той записа само шест минути като резерва в края на двубоя с Панама. Това беше 90-ия му мач за Англия. Томас Тухел е обяснявал неведнъж, че държи на присъствието му заради опита и лидерските му качества.

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Снимки: Gettyimages

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