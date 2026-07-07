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Англия може да обжалва картона на Куанса

  • 7 юли 2026 | 13:24
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Футболната асоциация (ФА) на Англия обмисля възможностите си да обжалва червения картон на Джаръл Куанса, получен при победата на Англия срещу Мексико с 3:2 на осминафиналите на Световното първенство по футбол, съобщава Press Association. Отборът, воден от селекционера Томас Тухел, игра в по-голяма част от второто полувреме с 10 души на „Естадио Ацтека“ в Мексико Сити, след като защитникът на Байер (Леверкузен) получи червен картон в 54-тата минута.

Куанса ще бъде наказан за четвъртфинала срещу Норвегия в Маями в събота, а Тухел не скри раздразнението си от стандартите на съдийството в турнира. Старши треньорът на английския национален тим вече призова за последователност след „странното“ решение на ФИФА да отмени червения картон на американския нападател Фоларин Балогун, предизвикало широки дискусии във футболния свят.

Отсъствието на Кунса създава главоболия на Тухел, тъй като Рийс Джеймс и Джед Спенс са под въпрос. Така германецът за пореден път трябва да търси алтернатива за десния фланг на отбраната на "трите лъва".

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Снимки: Imago

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