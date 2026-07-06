Хавиер Агире: Тръгвам си с много гордост, възстановихме идентичността на този отбор

Селекционерът на Мексико Хавиер Агире подкрепи Рафаел Маркес да поведе Мексико към бъдещето, след като серията на съ-домакините на Световното първенство завърши с поражение с 2:3 от Англия, което сложи край на третия престой на Агире начело на тима. Британците си осигуриха място на четвъртфиналите, след като оцеляха на късния натиск на Мексико.

"Бих искал да се сбогувам с моя народ с победа. Това боли. Опитахме се“, каза Агире пред медиите. "Играчите трябва да си тръгнат с високо вдигнати глави. Днес това не трябваше да се случи. Не успяхме да се възползваме, но искам да им благодаря на всички“, добави той.

Mexico manager Javier Aguirre is fighting back tears in his press conference after his last match as Mexico head coach, with Rafa Marquez set to take over.



🗣️ "I gave Marquez a huge hug because he will become the head coach. If there is anything to criticise, then please… pic.twitter.com/AjPbpup20b — Lloyd Canfield (@LloydCanfield) July 6, 2026

Мачът, отложен с един час поради неблагоприятно време около стадион „Ацтека“, се игра пред разпалена домакинска публика, която Агире често е описвал като „12-ия играч на Мексико“. Феновете аплодираха Мексико в последните етапи, скандирайки „да, можем“, докато домакините търсеха изравняване, но Англия удържа и се класира за четвъртфиналите, където ще се изправи срещу Норвегия в Маями в събота.

Агире каза, че си тръгва с гордост въпреки болката от елиминацията, посочвайки единството на отбора и подновената връзка с феновете. "Тръгвам си с много гордост. Тези играчи ме направиха много щастлив. Възстановихме чувството за принадлежност и идентичността на този отбор“, добави треньорът.

Очаква се Маркес, който беше капитан на Мексико на пет световни първенства и работеше заедно с Агире по време на турнира, да го наследи. "Пожелавам му всичко най-добро. Той е повече от способен и ще се справи по-добре от мен,“ завърши Агире.

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Снимки: Imago