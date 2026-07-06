Хавиер Агире: Тръгвам си с много гордост, възстановихме идентичността на този отбор

Селекционерът на Мексико Хавиер Агире подкрепи Рафаел Маркес да поведе Мексико към бъдещето, след като серията на съ-домакините на Световното първенство завърши с поражение с 2:3 от Англия, което сложи край на третия престой на Агире начело на тима. Британците си осигуриха място на четвъртфиналите, след като оцеляха на късния натиск на Мексико.
"Бих искал да се сбогувам с моя народ с победа. Това боли. Опитахме се“, каза Агире пред медиите. "Играчите трябва да си тръгнат с високо вдигнати глави. Днес това не трябваше да се случи. Не успяхме да се възползваме, но искам да им благодаря на всички“, добави той.
Мачът, отложен с един час поради неблагоприятно време около стадион „Ацтека“, се игра пред разпалена домакинска публика, която Агире често е описвал като „12-ия играч на Мексико“. Феновете аплодираха Мексико в последните етапи, скандирайки „да, можем“, докато домакините търсеха изравняване, но Англия удържа и се класира за четвъртфиналите, където ще се изправи срещу Норвегия в Маями в събота.
Агире каза, че си тръгва с гордост въпреки болката от елиминацията, посочвайки единството на отбора и подновената връзка с феновете. "Тръгвам си с много гордост. Тези играчи ме направиха много щастлив. Възстановихме чувството за принадлежност и идентичността на този отбор“, добави треньорът.
Очаква се Маркес, който беше капитан на Мексико на пет световни първенства и работеше заедно с Агире по време на турнира, да го наследи. "Пожелавам му всичко най-добро. Той е повече от способен и ще се справи по-добре от мен,“ завърши Агире.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago