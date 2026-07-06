Тухел се пошегува, че може да поиска помощ от Тръмп

Селекционерът на Англия Томас Тухел се пошегува, че може да поиска помощ от президента на САЩ Доналд Тръмп, за да бъде отменено наказанието на Джаръл Куанса. Бранителят получи червен картон при победата на "Трите лъва" с 3:2 над Мексико на осминафиналите на Световното първенство в Северна Америка.

Изказването на Тухел бе по повод отмяната на санкцията на Фоларин Балогун, който бе изгонен срещу Босна и Херцеговина, но ФИФА отмени санкцията и нападателят ще може да играе срещу Белгия. Решението на световната футболна централа е дошло след лична молба на Тръмп, който има отлични отношения с президента на ФИФА Джани Инфантино.

🚨🗣️ Thomas Tuchel gives his take on Balogun's suspension being lifted:



"To be clear, it was not a red card. VAR got involved. The decision is made."



"Who overturns this decision and when and on what grounds? It’s strange for me. We want consistency."



"I think it is not a… pic.twitter.com/uhpric6CjW — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 6, 2026

"Първо да кажа, че мисля, че това не беше червен картон, заяви Тухел за случая с Балогун. - Но трима съдии на ВАР и главният рефер разгледаха ситуацията и бяха на едно мнение. Кой отменя това решение и на какво основание? До къде стига това? За мен това е странно".

След днешната победа на Англия Тръмп публикува пост в социалните мрежи, в който хвали Хари Кейн, като го нарича "Страхотен играч". Тухел бе попитан дали не може да се обърне към президента, който да лобира за отмяна на санкцията на Куанса. Германецът отговори: "Може би. Това е добра начална точка".

След въпрос дали Англия ще обжалва решението, Тухел коментира: "Къде започва и къде завършва всичко сега? Можем ли да отменяме наказания или не можем? Какво се случва? Къде да сложим чертата? Нямам отговор".

Германецът бе доста критичен към представянето на съдиите в днешния мач: "Съдиите просто на се достатъчно добри. Трима рефери на ВАР от Южна Америка в мач като този. Това правилно ли е? ВАР се намесва... това ясна и очевидна грешка ли е при дузпата? Със сигурност, не. Те обърнаха решение в ситуация, в която не бе отсъдено дори нарушение. Съдиите не са достатътчно добри."

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Снимки: Imago