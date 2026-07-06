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Антъни Гордън: Това е възможност, която получаваш веднъж в живота

  • 6 юли 2026 | 09:25
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Антъни Гордън и съотборниците му трябваше да се справят с много трудности, но показаха изключителен характер при победата на Англия над Мексико с 3:2 на "Ацтека". След двубоя крилото сподели, че всичко в тима оценяват какво се случва на Световното първенство и се раздават за отбора.

"Говорихме преди мача, че това е възможност, която получаваш веднъж в живота. Да играеш в тази атмосфера. Знаехме, че ще бъде тест и някои неща се развиха по възможно най-лошия начин, но се справихме. Това говори достатъчно за нас", заяви Гордън, който спечели решителна дузпа, от която Хари Кейн направи резултата 3:1.

"Беше трудно. Първите 20 минути надморската височина ни се отрази. Ние сме добри футболисти, играем на високо ниво. Затова ни плащат. Знаехме, че ще бъде трудно, но имаме големи играчи за големи моменти", допълни той пред BBC.

"Когато останахме с човек по-малко, знаех, че трябва да разчитат на мен и да тичам повече от всякога. Аз съм играч, който иска да бъде добър във всичко. Опитвам да правя най-доброто за отбора. Концентрираме се върху процеса, върху това как играем, как тренираме", каза още Гордън.

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Снимки: Imago

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