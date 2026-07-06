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Хендерсън пострада докато празнуваше победата на Англия

  • 6 юли 2026 | 08:26
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Халфът на Англия Джордан Хендерсън получи контузия докато празнуваше победата над Мексико. Британците спечелиха с 3:2 след голяма битка на "Ацтека" и се класираха за четвъртфиналите на Световното първенство в Северна Америка.

Веднага след края на двубоя играчите на Англия се запътиха към феновете си. Хендерсън се включи в празненствата, но панда, прескачайки едно от рекламните пана е получил травма в лакътя, която Томас Тухел описа като "много лоша".

"Джордан падна и си контузи лакътя. Изглежда доста зле. Сериозна контузия е не отива на тази вечер той да не е с нас. Лекарят ми каза, че той е в болница", заяви селекционерът на "Трите лъва".

36-годишният халф на Брентфорд игра само шест минути в края на мача на Англия срещу Панама. Той обаче е един от лидерите на тима. Бившият играч на Ливърпул ще пропусне битката за място на полуфиналите срещу Норвегия. За този мач Тухел няма да може да разчита и на Джаръл Куанса, който получи червен картон срещу Мексико.

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Снимки: Imago

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