Уейн Рууни: Този отбор на Англия е способен да стане световен шампион

Легендата на Манчестър Юнайтед Уейн Рууни записа с похвали английските национали след победата им над Мексико. Отборът на Томас Тухел спечели с 3:2 изключително трудна битка в столицата на една от държавите домакините на Световното първенство.

"Това показа, че имаме отбор, който е способен да стане световен шампион. Вярата, което ще даде на тези играчи, е огромна", заяви Рууни, който дълго време беше рекордьор по голове за националния отбор преди да се появи Хари Кейн.

Wayne Rooney picked out six players who “stood up” to the challenge for England as they beat Mexico 3-2...https://t.co/rM6AiIuK7F — Football365 (@F365) July 6, 2026

"Това беше един от най-великите резултати и представяния. Те показаха твърдост, характер, желание - всичко, което искаш да видиш от един отбор на Англия. Когато останаха с 10 човека, знаехме, че ще бъде трудно. Те се дръпнаха назад и бях притеснен, че прекалено рано се прибраха, но те слагаха телата си на пътя на топката. Централните защитници и Пикфорд бяха невероятни. Бяха по-добрият отбор преди червения картон, а след това изнесоха урок по игра с глава в наказателното поле, блокиране на удари, бяха брилянтни", допълни той.

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Снимки: Imago