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Уейн Рууни: Този отбор на Англия е способен да стане световен шампион

  • 6 юли 2026 | 13:37
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Легендата на Манчестър Юнайтед Уейн Рууни записа с похвали английските национали след победата им над Мексико. Отборът на Томас Тухел спечели с 3:2 изключително трудна битка в столицата на една от държавите домакините на Световното първенство.

"Това показа, че имаме отбор, който е способен да стане световен шампион. Вярата, което ще даде на тези играчи, е огромна", заяви Рууни, който дълго време беше рекордьор по голове за националния отбор преди да се появи Хари Кейн.

"Това беше един от най-великите резултати и представяния. Те показаха твърдост, характер, желание - всичко, което искаш да видиш от един отбор на Англия. Когато останаха с 10 човека, знаехме, че ще бъде трудно. Те се дръпнаха назад и бях притеснен, че прекалено рано се прибраха, но те слагаха телата си на пътя на топката. Централните защитници и Пикфорд бяха невероятни. Бяха по-добрият отбор преди червения картон, а след това изнесоха урок по игра с глава в наказателното поле, блокиране на удари, бяха брилянтни", допълни той.

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Снимки: Imago

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