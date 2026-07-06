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Английските играчи и фенове в едно под звуците на хит на Oasis на "Ацтека"

  • 6 юли 2026 | 14:10
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Футболистите на Англия бяха изключително щастливи след победата с 3:2 над Мексико на осминафиналите на Световното първенство. И имаше причина. Те спечелиха страхотна битка при много тежки условия. Трябваше да се справят с мощна подкрепа за домакините от трибуните, наморската височина и агресивната игра на съперника, а освен това играха с 10 човека през голяма част от второто полувреме.

Малко след последния съдийски сигнал те отидоха при сектора, където бяха настанени техните привърженици, а по уредбата на стадиона бе пуснат големия хит на Oasis Wonderwall. Песента се превръща в химн на националния отбор на Англия на Мондиал 2026. И играчите не спряха да пеят заедно с феновете, създавайки изключително емоционален момент.

На интервюто си след двубоя Хари Кейн трябваше да обяснява, че е останал без глас от пеене и затова едвам говори. Това накара фронтменът на Oasis Лиъм Галахър да се пошегува с него. "Това пеенето е трудна работа, Хари Кейн. Давайте Англия, давайте Англия. Wonderwall", написа музикантът.

По същото време в студиото на BBC - телевизията, която излъчваше мача за Великобритания, също пееха и танцуваха. Анализаторите на телевизията Джо Харт, Майка Ричардс и Уейн Рууни се включиха в празненствата.

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Снимки: Imago

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