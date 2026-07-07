Треньорът, който помогна на Кристиано Роналдо за така желаната титла, поема Португалия

Опитният Жорже Жезус е големият фаворит за поста на селекционер на националния отбор на Португалия. 71-годишният специалист, който преди няколко месеца спечели с Ал-Насър и Кристиано Роналдо шампионската титла в Саудитска Арабия, ще наследи Роберто Матинес. Последният обяви тази нощ, след като Португалия отпадна от Световното първенство, че напуска.

Според ESPN Португалската федерация иска назначението на Жезус да стане факт възможно най-бързо, като източникът смята, че това може да се случи още до края на тази седмица. A Bola добавя, че веднага след завръщането си от САЩ Педро Проенса, който е президент на местната федерация, ще седне с Жезус, за да обсъдят всички условия по контракта. Португалските медии предполагат, че договорът му ще бъде до края на Световното първенство през 2030 година.

Жезус бе свързван и с националния отбор на Бразилия преди назначението на Карло Анчелоти. След спечелената титла с Ал-Насър той призна, че е приел офертата да отиде в Саудитска Арабия само за да помогне на Кристиано Роналдо да спечели титлата.

„Когато получих поканата от Семедо и Крис (б.ред. - Кристиано Роналдо), приех това предизвикателство само за да помогна на Крис да спечели титлата в Саудитска Арабия. Това беше моята цел", заяви тогава Жезус.

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Снимки: Imago