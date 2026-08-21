България излиза срещу Украйна на старта на ЕвроВолей 2026

Волейболистките от националния отбор на България ще изиграят днес първия си мач от ЕвроВолей 2026. Момичетата на селекционера Марчело Абонданца ще излязат срещу Украйна в среща от Група В на турнира.

Ясен е съставът на България за Евроволей 2026

Срещата е тази вечер (21 август) от 18,00 часа българско време в залата на Изложбения център "Павилион Пи" в Бърно (Чехия).

Марчело Абонданца: Климатът е страхотен, но ни липсват опит и качество

Марчело Абонданца направи множество промени в състава в сравнение от тазгодишната Волейболна Лига на на нациите, от която България отпадна, като тимът е изключително млад. По една или друга причина от последния мач на "лъвиците" във VNL в отбора не са Мирослава Паскова, Борислава Съйкова, Мерелин Николова, Калина Венева и Дарина Нанева. На техните места бяха включени нови състезателки, които не започнаха това лято с националния отбор. Сред тях са Емилета Рачева, Мария Кривошийска, Ива Дудова, Боряна Ангелова и Елена Коларова.

Микаела Стоянова: Целта е да излезем от групите, силите са изравнени

Въпреки промените и разочароващото представяне в Лигата на нациите българските момичета и щаба им са амбицирани да се представят максимално добре на шампионата на Стария континент, като първата им цел е да излязат от групата, в която са заедно с домакините от Чехия, Сърбия, Украйна, Гърция и Австрия.

Александра Миланова: Готвим се за приятна изненада на Евроволей, падението в Лигата на нациите ни е обеца

На последното Европейско първенство преди три години България се представи изключително добре, като достигна до 1/4-финалите, където отпадна от Нидерландия след 0:3.

Драма, обрати и луда победа на България над Украйна в Лигата на нациите

Първият съперник на България днес е Украйна, от който българките пазят добри спомени. През юни "лъвиците" стигнаха до драматичен успех с 3:2 гейма в мач от Лигата на нациите, игран в Банкок (Тайланд). Още повече, че статистиката показва, че България играе силно срещу Украйна, като се намира във впечатляващата серия от 7 последователни победи във всички турнири.

Ясен е съставът на Украйна за мача с България на Евроволей 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google