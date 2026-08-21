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България излиза срещу Украйна на старта на ЕвроВолей 2026

  • 21 авг 2026 | 06:51
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Волейболистките от националния отбор на България ще изиграят днес първия си мач от ЕвроВолей 2026. Момичетата на селекционера Марчело Абонданца ще излязат срещу Украйна в среща от Група В на турнира.

Ясен е съставът на България за Евроволей 2026
Ясен е съставът на България за Евроволей 2026

Срещата е тази вечер (21 август) от 18,00 часа българско време в залата на Изложбения център "Павилион Пи" в Бърно (Чехия).

Марчело Абонданца: Климатът е страхотен, но ни липсват опит и качество
Марчело Абонданца: Климатът е страхотен, но ни липсват опит и качество

Марчело Абонданца направи множество промени в състава в сравнение от тазгодишната Волейболна Лига на на нациите, от която България отпадна, като тимът е изключително млад. По една или друга причина от последния мач на "лъвиците" във VNL в отбора не са Мирослава Паскова, Борислава Съйкова, Мерелин Николова, Калина Венева и Дарина Нанева. На техните места бяха включени нови състезателки, които не започнаха това лято с националния отбор. Сред тях са Емилета Рачева, Мария Кривошийска, Ива Дудова, Боряна Ангелова и Елена Коларова.

Микаела Стоянова: Целта е да излезем от групите, силите са изравнени
Микаела Стоянова: Целта е да излезем от групите, силите са изравнени

Въпреки промените и разочароващото представяне в Лигата на нациите българските момичета и щаба им са амбицирани да се представят максимално добре на шампионата на Стария континент, като първата им цел е да излязат от групата, в която са заедно с домакините от Чехия, Сърбия, Украйна, Гърция и Австрия.

Александра Миланова: Готвим се за приятна изненада на Евроволей, падението в Лигата на нациите ни е обеца
Александра Миланова: Готвим се за приятна изненада на Евроволей, падението в Лигата на нациите ни е обеца

На последното Европейско първенство преди три години България се представи изключително добре, като достигна до 1/4-финалите, където отпадна от Нидерландия след 0:3.

Драма, обрати и луда победа на България над Украйна в Лигата на нациите
Драма, обрати и луда победа на България над Украйна в Лигата на нациите

Първият съперник на България днес е Украйна, от който българките пазят добри спомени. През юни "лъвиците" стигнаха до драматичен успех с 3:2 гейма в мач от Лигата на нациите, игран в Банкок (Тайланд). Още повече, че статистиката показва, че България играе силно срещу Украйна, като се намира във впечатляващата серия от 7 последователни победи във всички турнири.

Ясен е съставът на Украйна за мача с България на Евроволей 2026
Ясен е съставът на Украйна за мача с България на Евроволей 2026
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