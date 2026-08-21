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Това ли е краят на Френки де Йонг в Барселона?

  • 21 авг 2026 | 09:47
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Миналата сряда Барселона се представи пред своите фенове на традиционния празник за трофея „Гампер“. Това е много специален ден, защото преди мача играчите излизат един по един на терена, за да поздравят публиката. Всички бяха посрещнати с голяма обич, особено звездите на отбора и новото попълнение Родри. С един от футболистите обаче се случи точно обратното. Когато Френки де Йонг излезе на терена, се чуха малко аплодисменти и много освирквания. „Камп Ноу“ произнесе своята присъда за нидерландеца. Това не изненада никого. Мнозина очакваха подобна реакция от публиката след последните събития. Ситуацията започва да се усложнява в клуб, който вижда, че подобни неща с халфа не се случват за първи път.

Барселона представи отбора, "Камп Ноу" приветства Родри с отворени обятия
Барселона представи отбора, "Камп Ноу" приветства Родри с отворени обятия

Катализатор този път беше контузията, която той получи по време на Световното първенство с националния си отбор. Вместо да спре, той форсира участието си, за да може да играе. След отпадането, вместо бързо да се върне в Барселона, той замина на почивка. Когато най-накрая се появи в спортния комплекс, след като клубът го притисна, му бяха направени изследвания, които потвърдиха сериозността на травмата. След това дойде ред на лечението. Вместо да се подложи на операция, както препоръчваха повечето лекари, той избра консервативно лечение, което е малко вероятно да проработи. Най-вероятно, след като е прекарал два месеца с този метод, в крайна сметка ще трябва да бъде опериран и ще пропусне директно половината сезон. Това решение беше прието доста зле в клуба.

Де Йонг: Много съм разочарован, нямах късмет с контузията
Де Йонг: Много съм разочарован, нямах късмет с контузията

Ядосан от нещата, които се говореха за него, Де Йонг реши да говори публично, за да разкритикува някои медии. Без никой да го е молил, единственото, което постигна, беше да налее още масло в огъня. Причината е, че не всичко, което каза, беше истина, а също и че успя да настрои част от пресата срещу себе си. А и не всичко, което каза, беше публикувано. Резултатът е, че той остана извън капитанската група. Флик беше много дипломатичен и заяви, че причината е контузията му, което е вярно, но можеше да го остави като капитан, ако беше пожелал. Ситуацията е напрегната. Говори се, че треньорът е силно раздразнен от играча, въпреки помирителните си думи пред медиите.

Ето първите думи на Флик след пристигането на звездната покупка
Ето първите думи на Флик след пристигането на звездната покупка

Не трябва да се забравя, че нидерландецът поднови договора си през миналия сезон. Въпреки това започват да се появяват гласове, които твърдят, че най-доброто решение би било продажба. В момента това е сложно, тъй като е контузен, но през зимния трансферен прозорец, ако ситуацията не се подобри, нито един сценарий не може да бъде изключен. Ще трябва да се види и как ще реагира отборът, когато се проведе изборът на капитани. Самият футболист многократно в последните години бе свързван с изхода от "Камп Ноу", но винаги настояваше, че иска да остане и се съпротивляваше срещу евентуални опити да бъде продаден, но ситуацията около него става все по-напрегната и този път би могла да доведе до тотален разрив.

Луис Рохо, "Марка"

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Снимки: Gettyimages

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