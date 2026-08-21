В Гъция след звучния шамар срещу ЦСКА: ОФИ чука на вратата на европейския елит

ЦСКА допусна много тежко поражение в първия плейофен мач срещу ОФИ Крит. „Червените" имат да заличават пасив от цели три гола след първите 90 минути на гръцкия остров, а логично настроението при южните ни съседи е на 180 градуса спрямо атмосферата в България.

Днес всичко се обърка! ЦСКА с тежко поражение в Крит след куп пропуски, нелепа дузпа и червен картон

В newsit.gr отбелязват, че критяните са постигнали „убедителна победа" и са повели „убедително" след първия сблъсък. Все пак журналистите от сайта в южната ни съседка припомнят думите на старши треньора на ОФИ Христос Контис, че трябва да бъдат внимателни на „Васил Левски" идната седмица и отборът да бъде „също толкова зрял във втория мач, за да довърши работата".

Костас Августакис от sport24.gr подхожда доста по-патетично и обяви победата на тима от родината си като „върховната критска магия" и логично добавя, че с този успех „ОФИ чука на вратата на европейския елит".

Собственикът на ОФИ: Гордея се, но работата не е свършена

„ОФИ прекара вълшебна нощ и мечтата за Лигата на Лига Европа е на път да се сбъдне. Ако някой можеше да опише с една дума какво преживя ОФИ в четвъртък вечерта (20/8), тогава би трябвало да използва думата магия", пише Августакис в репортажа си за мача, като в текста си изказва надеждите, че тази победа може да върне гръцкия тим към славните му европейски вечери от последните две десетилетия на миналия век.

Същият източник като ключов момент в срещата изтъква и червения картон на Мохамед Брахими, който дойде при 2:0 в полза на домакините. Именно той доведе и до финалния гръцки щурм, при който българските гости не издържаха и вратата им бе разпечатана за трети път.

В novasports.gr обръщат внимание и по-конкретно на героите за победителите. В изданието специално отчитат силните изяви на Айтор, Фунтас, Христогиоргос, както и на резервата Дикман.

ЦСКА кацна в София след тежката битка

Sdna.gr напомня какво следва и ако евентуално гърците загубят аванса си в реванша, като логично свеждат до минимум шанса за подобно развитие.

„Заслужава да се отбележи, че в малко вероятния сценарий, при който отборът на Христос Контис не постигне успех, те имат гарантирано участие във фазата на конференцията", пишат от sdna.gr.

Заглавието пък в gazzetta.gr е още по-внушително: „Неудържимите критяни са на път да се класират". Авторът на материала Василис Балацос определя вечерта като вълшебна и магическа, а като обобщение на сблъсъка пише, че ОФИ Крит буквално е „стъпкал" ЦСКА.

Двама от ЦСКА изгоряха за реванша с ОФИ

В Гърция към момента преобладава мнението, че битките с европейски колоси като Ювентус, Милан, Байер (Леверкузен), Марсилия, АЗ Алкмаар, Кристъл Палас са много близо и журналистите от южната ни съседка със сигурност имат всички основания да се надяват. Все пак не трябва да забравяме, че тепърва има и поне 90 минути в София, където „Васил Левски" може да се превърне във врящ котел и истински ад за всеки съперник, ако си позволи дори за миг да подцени 31-кратния български шампион.

Факт, който „армейците" са доказвали неведнъж и са правили наглед невъзможни обрати в европейските клубни турнири срещу далеч по-силни съперници и то не само през славния период за клуба на 70-те и 80-те години на ХХ век, а и в най-ново време. ЦСКА е показвал, че може да върне три гола не за 90 минути, а за половин полувреме, както го направи срещу Блекбърн малко след Милениума. Няколко години по-късно „червените" върнаха две попадения пасив и срещу Бешикташ, за да пратят срещата в продължения. Разбира се, в тези случаи крайният изход не беше на страната на българите, но във времето имаше и случаи, когато тимът стигаше до пълния обрат.

Изключително пресен е и споменът, когато едва преди пет сезона „армейците" при последния си по-дълъг европоход обърнаха Виктория (Пилзен), което малцина очакваха и влетяха в групите на Лигата на конференциите.

Така че всичко ще стане ясно идната седмица на 27 август (четвъртък) от 21:00 часа българско време на Националния стадион „Васил Левски". Разбира се, тогава също Sportal.bg ще ви покаже всичко най-интересно преди, по време на и след самия двубой.

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