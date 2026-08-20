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ЦСКА е на прага на основната фаза в Лига Европа - на живо от Крит преди гостуването на ОФИ в плейоф от надпреварата
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  3. 11-те на ОФИ и ЦСКА, "червените" без своя капитан

11-те на ОФИ и ЦСКА, "червените" без своя капитан

  • 20 авг 2026 | 19:59
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Слушай на живо: ОФИ Крит - ЦСКА

Станаха ясни стартовите състави на ОФИ (Крит) и ЦСКА, които излизат в първи двубой от плейофния кръг на Лига Европа.

За този мач "червените" излизат без своя капитан Бруно Жордао, който остава на пейката за сметка на Ето'о. Йорданов пък отново е на левия бек, тъй като Мартино не пътува с отбора поради контузия.

Атаката повеждат Годой и Питас, а от задна позиция ще ги подпомага Сенси.

Домакините стартират в отбрана с Христос Шелис, който преди време игра в Левски. Бившият футболист на ЦСКА Аарон Исека остава на пейката.

ОФИ (КРИТ) - ЦСКА

ОФИ: 31. Кристогеоргос, 5. Костулас, 16. Шелис, 15. Пунгурас, 21. Апостолакис, 14. Андруцос, 41. Бучалакис, 3. Атанасиу, 11. Фунтас, 18. Нус, 10. Канталапиедра

ЦСКА: 21. Лапоухов, 2. Пастор, 14. Иванов, 32. Родригес, 5. Гбамин, 19. Йорданов, 99. Ето’о, 7. Ебонг, 8. Сенси, 28. Питас, 9. Годой

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