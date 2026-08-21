Моуриньо: Никой няма да ни чака и сезон без трофей няма да е успешен за Реал Мадрид

Дългоочакваното завръщане на Жозе Моуриньо на пейката на Реал Мадрид е факт. В събота вечер той ще запише повторния си дебют при гостуването на Еспаньол в среща от втория кръг на Ла Лига. “Белите” не играха в първия кръг преди седмица заради многото си национали, като мачът от него срещу Реал Сосиедад ще се състои на 26 август. Ето какво заяви португалецът по редица теми на срещата си с медиите:

Как сте вие?

Аз съм добре… това е първият официален мач за сезона. Повече от 20 години ми се случва това, така че съм спокоен. Това е още един сезон и нищо повече. За състава – както правилно казахте, трудно е да започнем с различни групи. Някои играчи имат 36 тренировки и 6 мача, а други – по-малко. Имаме изключителни футболисти, а и щабът е много добър. Успяхме да подготвим специализирана тренировка за всеки от тях. Имаше моменти, в които един играч беше заобиколен от 10 души от екипа.Вече ни писна от контролите. Не сме влюбени в тази работа заради проверките… искаме истински двубои. Не очаквам контузените от миналия сезон да се възстановят през първите седмици… Единственият играч, който няма да бъде на разположение за този мач, е Ендрик, който има лек мускулен проблем. Чуамени е добре, но трябва да тренира днес и утре, за да видим как ще се развие възстановяването му.



Дебютът

Проучи ли сме съперника. Еспаньол е добър отбор, добре подготвен, с изградени навици. Играят силно и с амбиция. Много ми хареса първият им мач (3:0 срещу Леванте - бел.ред). Три точки и нула допуснати гола. Феновете им са щастливи, а добрият старт и победата у дома винаги са мотивация. Подготвени сме за това, което ще ни очаква.

Усещате ли напрежението?

Не бих го нарекъл напрежение. Бих го нарекъл адреналин, който идва… и това е положителен адреналин, който искам. В деня, в който не го усещам, значи нещо няма да е наред. Но напрежение – не. Имам огромно доверие в работата, която свършихме, и мноооого доверие в амбицията на играчите. В тяхната психическа нагласа, в страстта, която ми демонстрират, и, разбира се, това ще бъде труден мач… но утре, когато се качим в самолета, вече ще сме изпълнени с увереност.

Диоманде каза, че би умрял за вас

Това е израз, няма да го следваме дума по дума. Това е израз, който ми харесва… но бих предпочел значението му да е по-скоро, че съм на разположение на Жозе и на групата… Истината е, че много често думите са лесни, но след това трябва да ги превърнеш в действия. Неговите думи не се различават от това, което виждам у всички останали. Всички са напълно отдадени, имат желание да вършат нещата както трябва, групата е сплотена… Не сме перфектна група, защото такава не съществува. Проблемите ще дойдат, но като основа групата е силна… и посланието на Диоманде се отнася за всички.

Какво е мнението ви за инцидента между Чуамени и Валверде

Пристигнах с много информация… Бях тук три години и имах свои контакти и добра база от информация. Бях разбрал доста неща, но реших да започна от нулата. Още от първия ден, в който Чуамени пристигна, бях внимателен и нямах нужда да говоря. Без да знам за проблема, виждам как двамата пристигат и си казвам: „Не можете да си представите какво се е случило през миналия сезон.“ Те ми казаха: „Не е нужно да говориш с никого от нас, нито да правиш нещо, за да внесеш мир.“ Все едно нищо не е било.

Мбапе, Белингам и Винисиус

Това са невероятни играчи и те искат да играят с други невероятни играчи. Играчите от най-високо ниво изпитват разочарование, когато играят с футболисти, които не са на същото ниво. Те трябва да разбират и да следват моето темпо на изпълнение… и затова имат нужда да играят с най-добрите. Тактическата подготовка може да е малко по-трудна. По-трудно е за Моуриньо да намери място и за тримата, но работим върху това. Не ми харесва да правят нещо, защото смятат, че ги принуждавам. Не мисля, че позициите им са несъвместими. Имам огромно доверие, че ще направим страхотен сезон.

Как гледате на предстоящия сезон

Има много начини да го погледнем. В крайна сметка единственият начин да разберем е чрез резултатите. Има много неща, които сме имали и които ще се опитаме да променим, но резултатите са това, което има значение. Участваме в три турнира (Ла Лига, ШЛ и Купа на Испания - бел.ред.) и още един по-малък (Суперкупата на Испания - бел.ред). Да завършим без трофеи, не означава успешен сезон.

Лидерите в отбора

Доволен съм от всички и мисля, че лидерите вече започват да ме опознават. Те имат способността да наблюдават, да анализират и да ме разбират добре. Аз не говоря, за да ме опознават – искам да ме опознаят чрез наблюдение. В момента играят малко по-дефанзивно, но се усещат сплотеността на групата и взаимната емпатия. Всяка сутрин в 8:00 часа имаме среща на щаба и се опитваме да предадем всичко това нататък. Капитаните все още не са имали възможност истински да изпълнят ролята си на капитани… защото трудните моменти ще дойдат. Играчите много ми помагат да не възникват проблеми.

От какво се нуждае отборът

Трябва да бъдем тим, да работим добре и да не правим компромиси с неща, с които не бива да се правят компромиси. Ще дойдат моменти на разочарование – те са неизбежни. За първи път този момент ще настъпи утре, защото за първи път ще определя титулярния състав. Някои ще бъдат титуляри, а други ще останат на пейката. Те ще трябва да умеят да приемат това както индивидуално, така и като група. Не искам лесни решения, защото, за да празнуваме в края на сезона, трябва да знаем как да преминаваме през трудните моменти.

Работата в защита на нападателите

Различно е във всеки мач. Трябва да се защитаваме с 11 души. Ако ме питате: „Какво означава това?“, може да означава много неща. Всички трябва да се защитаваме. Ако пресираме високо, не им позволяваме да изнасят топката и те няма да трябва да се защитават. Те трябва да играят и да мачкат. Едно е да работиш с висока преса, а друго – да затваряш пространства. Някои ще трябва наистина да пресират. Отговорът от всички досега е много добър.

Винисиус и подновяването на договора му

Новината не беше изненада. Когато пристигнах, разбрах всичко и попитах дали иска да остане. Казаха ми, че да, че въпросът е бил свързан с цифрите… но той е искал да остане. Тогава аз се успокоих. Не искам да оценявам дали е най-добрият в света или един от най-добрите. А най-добрите трябва да бъдат тук.

Ясно ли ви е какво иска Винисиус и какво изисквате от него?

Не знам причината, защото преди е имал някакъв проблем. Не знам. Това, което виждам, е, че той иска да печели. Без съмнение знае какво искам аз. Мисля, че е щастлив, чувства се комфортно от начина, по който подготвяме мачовете, и иска да печели още от първия ден. Преди да подпише, всеки наш кратък разговор завършваше с: „Ще се подобрим, отново ще започнем да печелим, ще бъдем щастливи“. Винаги сме се водили от това.

Новият проект започва

Вече. Зависи какво точно имате предвид. Вече това е моят отбор – за добро и за лошо. Ако говорим за концепцията за перфектния отбор, никога няма да го видим. Всеки ден е възможност за подобрение. Харесвам отбори, които имат един и същ треньор в продължение на години, защото така се изграждат по-добри взаимоотношения и динамика. Но никой няма да ни чака.

Идеалният титулярен състав

Играчите вече знаят кой ще играе, моята работа не е да крия това. Може би след няколко часа информацията ще стигне до вас (журналистите - бел.ред.). Нямам идеален титулярен състав, а дори да имам, не искам да имам такъв. Искам вратата към конкуренцията да бъде отворена. Мачовете са много, ще имаме периоди с по три срещи за кратко време… а след това „ваканция“ заради паузата за националните отбори. Знаем как искаме да пресираме, как да бъдем компактни, как да играем срещу отбор, който използва различни схеми.

Родри

Нямаме дефицит на футболисти… той щеше да бъде като черешката на тортата. Родри е страхотен играч с огромен опит, но когато разполагаш с Чуамени, Валверде, Бернардо или Арда, които могат да играят на тези позиции, тогава разбираш, че няма да имаме проблеми.

Какво мислите за юношите

Утре трима от тях ще бъдат на пейката. Имаме не особено дълъг състав… а контузените ще отсъстват дълго време. Аз обичам да работя с максимум 20-22 играчи, а тези момчета играят на нужните ни сега позиции. Няма винаги да са едни и същи, защото искам да ги мотивирам и да знаят, че вратата е отворена. Това е нещо, което се цени в Ла Фабрика.

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