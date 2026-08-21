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  3. От Тотнъм продължават да харчат с широки пръсти, договориха крило на Ман Сити

От Тотнъм продължават да харчат с широки пръсти, договориха крило на Ман Сити

  • 21 авг 2026 | 10:13
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От Тотнъм продължават да харчат с широки пръсти, договориха крило на Ман Сити

Тотнъм и Манчестър Сити най-после са постигнали окончателна договорка за трансфера на крилото Савиньо, съобщава трансферният експерт Фабрицио Романо. От “Лондон Стейдиъм” са се съгласили да платят 75 милиона паунда за фланговия футболист. Сумата може да достигне до 80 милиона от английската валута с включените в сделката бонуси. Очаква се днес бразилецът да пътува за Лондон, след което да премине медицински прегледи и да подпише личния си договор. Интересът на “шпорите” към Савиньо датира повече от година, след като лондончани направиха опит да го вземат още през миналото лято, но тогава в крайна сметка двете страни не успяха да се договорят. Този път шефовете на двата тима са си стиснали ръцете на солидната цена от 75 милиона паунда, с което шефовете на “шпорите” продължават сериозните харчове.

До момента те са похарчили над четвърт милиард паунда, след като платиха 100 милиона паунда за Сандро Тонали, 85 милиона за Матеус Фернандеш от Уест Хам и над 50 милина за Ян Пол ван Хеке от Брайтън. В същото време като свободни агенти бяха привлечени Маркос Сенеси от Борнемут, Мартин Дубравка от Бърнли и Анди Робъртсън от Ливърпул. От Манчестър Сити и Тотнъм продължават да преговарят и за друг футболист - Омар Мармуш, който “шпорите” желаят да привлекат.

Тотнъм се приближава до дуо от Ман Сити
Тотнъм се приближава до дуо от Ман Сити
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Снимки: Gettyimages

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