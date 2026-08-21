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Челси и Кристъл Палас се разбраха за защитник

  • 21 авг 2026 | 10:49
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Челси и Кристъл Палас се разбраха за защитник

От Кристъл Палас са постигнали договорка с колегите си от Челси за защитника Аксел Дисаси, информира Фабрицио Романо. Французинът е един от нежеланите футболисти от новия наставник на “сините” Чаби Алонсо и в последните дни тренираше отделно от основната група на тима. Той ще премине на “Селхърст Парк” под наем и ще има тежката задача да замести своя сънародник Максенс Лакроа, който премина именно на “Стамфорд Бридж”. Очаква се днес Дисаси да премине медицински прегледи и да бъде представен като играч на “орлите”. Той прекара втората половина от миналия сезон под наем в Уест Хам, след като отново не бе желан първоначално от Енцо Мареска, а впоследтвие и от Лиъм Рониър. Французинът бе купен от Челси през лятото на 2023 година срещу 45 милиона евро, но така и не успя да се наложи с екипа на тима и в последните няколко сезона регулярно е даван под наем.

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Снимки: Gettyimages

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