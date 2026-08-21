Вальо Илиев: Те бяха ефективни, а ние - не, но продължаваме да вярваме

Спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев бе разочарован от загубата с 0:3 от ОФИ Крит. Босът на “червените” е на мнение, че ефективността на гърците е била решителна за резултата, докато при българите ситуацията е била точно на противоположния полюс.

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“Доста неща се объркаха. Аз смея да твърдя, че беше равностоен двубоят. Дори на моменти имахме преимущество. Днес разликата беше в това, че ОФИ бе ефективен в положенията си, а на нас не се получаваше”, каза Илиев.

“Аз вярвам, че отборът ще се готви за реванша, за да продължи, но преди това имаме друг мач от шампионата. Има такива двубои и днес бе един от тях. Не се получаваха нещата в доста големи епизоди. Аз смятам, че имаме добър отбор и трябва да извличаме максимума. Няма как никой от нас да е доволен. Трябва да си направим хубав анализ и да видим как можем да се подобрим. Винаги ще вярвам, че можем да успеем”.

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“Брахими каза, че е имало провокация и е имало съвсем леко съприкосновение. Не мисля, че противниците, които отстранихме са по-слаби отбори. При 0:1 имаме няколко положения за гол. Лошо развитие на мача и не мисля, че това е сблъсък с реалността. Не мисля, че трябва да правим сравнения с предните мачове. Ние имаме план, който следваме и това, че днес не се получи, не значи, че не трябва да продължаваме да работим”, добави още Илиев.

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