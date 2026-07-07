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  3. Рууни: Всички аржентинци са за Меси, нямам същото усещане за Португалия

Рууни: Всички аржентинци са за Меси, нямам същото усещане за Португалия

  • 7 юли 2026 | 15:27
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Бившият нападател на Англия Уейн Рууни заяви, че португалските национали не са създали впечатление, че застават напълно зад своя капитан и най-голяма звезда Кристиано Роналдо така, както аржентинците го правят зад Лионел Меси. Късно снощи “мореплавателите” отпаднаха от Световното първенство след поражение в края от Испания, а след срещата легендата Роналдо обяви, че това е последното му Световно. Бившият нападател на Манчестър Юнайтед и Реал Мадрид все още не е обявил бъдещето си в националния отбор.

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“Винаги сравняваме Роналдо и Меси, защото те са двама от най-добрите футболисти, които футболът някога е виждал. Но аржентинските играчи сякаш всичките до един са зад Меси. Абсолютно всички. А той очевидно беше фантастичен на това Световно първенство. Нямам същото усещане за Португалия и техните футболисти”, заяви Рууни.

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Снимки: Gettyimages

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