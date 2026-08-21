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Черно море и Дунав откриват кръг №6 в efbet Лига

  • 21 авг 2026 | 07:10
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Черно море и Дунав (Русе) откриват 6-ия кръг в efbet Лига със сблъсък на стадион „Тича“. Двубоят е тази вечер от 21:15 часа и ще бъде ръководен от Денислав Сталев.

Двата отбора влизат в двубоя с коренно различни настроения. Черно море е в серия от 4 поредни загуби, като допусна една от най-тежките си такива именно в последния кръг срещу ЦСКА 1948. „Моряците“ са един от трите отбора без победа в първенството до момента.

Дунав пък от своя страна записа своя първи успех след завръщането си именно през последния кръг. „Драконите“ обърнаха Локомотив във Пловдив и спечелиха с 2:1 след две попадения в рамките на 6 минути.

Аут от състава на Илиан Илиев заради контузия е Алекс Колев, а под въпрос е Асен Дончев. По-рано през седмицата варненци освежиха състава с привличането на Иван Тасев от ЦСКА.

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Две от новите попълнения на Дунав са под въпрос за визитата във Варна. Чарсл Апия и Джордан Сейнт-Луис не попаднаха в групата на русенци за последния мач в Пловдив заради неуредени картотеки. Иначе Емануил Луканов няма серизони проблеми с контузени играчи.

Интересното е, че Черно море има отрицателен баланс срещу Дунав във официалните срещи, макар и последната такава да завършва с успех на „моряците“.

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"Моряците" търсят точки срещу коварен съперник

Черно мореДунав (Русе)

Начало: 21:15
Съдия: Денислав Сталев
Стадион: „Тича“, Варна

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