Премиър лийг се завръща с много нови лица и същата страст

Новият сезон в Премиър лийг стартира тази вечер с двубой между шампиона Арсенал и новака в елита Ковънтри. Срещата на "Емиратс" започва в 22:00 часа българско време. Клубовете вече похарчиха над 2,14 милиарда паунда за нови играчи, а до края на летния трансферен прозорец се планират още мащабни сделки. Начело на доста от големите отбори, които ще се борят за челните места, пък застанаха нови мениджъри. Това прави новата кампания много интригуваща и трудно предвидима.

Арсенал: шампионска стабилност и нови многомилионни попълнения

Воденият от Микел Артета тим на Арсенал влиза в сезона от позицията на настоящ шампион и като основен фаворит за трофея. За разлика от своите преки съперници, "артилеристите" разполагат с пълна стабилност на мениджърския пост и изграден стил на игра. Основните трансферни удари на лондончани са привличането на халфа Бруно Гимараеш от Нюкасъл за 75 милиона паунда (87.5 милиона евро) и крилото Христос Цолис от Брюж за 34 милиона паунда, след като той записа внушителните 51 голови участия през изминалия сезон.

Защитата бе допълнително подсилена с окончателното закупуване на Пиеро Инкапие от Байер (Леверкузен) за 34.5 милиона паунда, а всеки момент лондончани трябва да финализират и привличането на английския национал на Астън Вила Езри Конса. За резервен вратар без пари пристигна Илан Мелие от Лийдс. В същото време отборът се раздели с Леандро Тросар (продаден на Бешикташ за 15.3 милиона паунда), Якуб Кивиор (Порто) и Кристиан Ньоргор (Евертън). Защитата на Арсенал бе най-добрата в лигата в последните три сезона от идването на Деклан Райс, а новият полузащитен тандем обещава още повече агресия и контрол.

"Топчиите" вече направиха и сериозна заявка, след като през миналия уикенд надиграха с 3:0 Манчестър Сити в двубоя за "Къмюнити Шийлд".

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Манчестър Сити: рекордни полузащитници и нова ера

Манчестър Сити преминава през преход след напускането на легендарния си мениджър Джосеп Гуардиола. За да гарантират класа в халфовата линия, "гражданите" направиха един от най-големите трансфери на лятото, привличайки Елиът Андерсън от Нотингам Форест за внушителните 116 милиона паунда. В тима пристигнаха още младият Джереми Монга от Лестър, Пиърс Чарлс и вратарят Херонимо Рули от Марсилия.

От “Етихад” си тръгнаха основни фигури от предишните успехи – Бернардо Силва отиде в Реал Мадрид като свободен агент, а Мануел Аканжи и Джон Стоунс преминаха в Интер. Родри и Тижани Райндерс са последните значими изходящи трансфери, а бъдещето на Савиньо и Омар Мармуш, които са трансферни цели на Тотнъм, също не е сигурно. Манчестър Сити със сигурност ще направи още трансфери, като се очакват двама нови играчи в халфовата линия. Аюб Буади от Лил е почти сигурно ново попълнение. Със сигурност промените в клуба и в състава са големи, но с нападател като Ерлинг Холанд и атакуващи играчи като Антоан Семеньо, Жереми Доку, Раян Шерки и Фил Фоудън Манчестър Сити остава един от най-сериозните претенденти за сваляне на Арсенал от върха.

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Ливърпул: Андони Ираола поема кормилото на "Анфийлд"

След раздялата с Арне Слот Ливърпул назначи за нов мениджър Андони Ираола, който впечатли с високата преса и интензитет в Борнемут. Отборът бе сериозно прекроен – клубът напуснаха клубната легенда Мохамед Салах (преминал в Трабзонспор), Ибрахима Конате (в Реал Мадрид) и Андрю Робъртсън (в Тотнъм). Къртис Джоунс пък ще продължи кариерата си в Интер.

В замяна мерсисайдци инвестираха сериозно в защитата си, подписвайки с Жереми Жаке, който бе договорен с Рен още през зимата за 55 милиона паунда (63.6 милиона евро), но се присъедини към отбора през това лято, и взимайки под наем Роналд Араухо от Барселона. Атаката е подсилена с Виктор Муньос от Осасуна за 35 милиона паунда. Ливърпул прави всичко възможно да привлече още две крила, като голямата цел е Брадли Баркола от ПСЖ. Големите въпроси са колко нови играчи още ще успее да вземе клуба до затварянето на прозореца и колко бързо играчите ще възприемат стратегията на Ираола, която трябва да върне Ливърпул към по-познатия и по-харесван от феновете стил, позабравен в последния сезон под ръководството на Арне Слот.

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Манчестър Юнайтед: Майкъл Карик надгражда за Шампионската лига

Под ръководството на Майкъл Карик Манчестър Юнайтед завърши на трето място миналия сезон със 71 точки и се завърна в Шампионската лига. През лятото клубът се фокусира върху обновяването на халфовата линия. В центъра на терена пристигнаха Андрей Сантос от Челси за 48 милиона паунда (56.3 милиона евро) и Юри Тилеманс от Астън Вила за 35 милиона паунда, а "червените дяволи" са съвсем близо и до Карлос Балеба от Брайтън. Маркъс Рашфорд път се завърна след престоя под наем в Барселона и по всичко изглежда, че ще бъде част от плановете на Карик за новия сезон.

Нападателят Расмус Хойлунд бе продаден на Наполи за 43.2 милиона паунда, докато Каземиро напусна като свободен агент. Вратарят Карл Дарлоу бе привлечен без пари от Лийдс за резерва. Юнайтед се готви за сезон с над 60 мача във всички турнири и амбиция отново да бъде сред лидерите.

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Челси: Чаби Алонсо и поредната мащабна селекция на "Стамфорд Бридж"

Челси стартира с пореден нов мениджър, като начело застана Чаби Алонсо. "Сините от Лондон" отново бяха сред най-активните на пазара, закупвайки атакуващия халф Морган Роджърс от Астън Вила за рекордните 117 милиона паунда (138 милиона евро). В дефанзивната линия пристигнаха Максенс Лакроа от Кристъл Палас (52 милиона паунда) и десният бек Марко Палестра от Аталанта (47 милиона паунда).

Съставът бе обогатен още с Жовани Кенда (Спортинг Лисабон), Валентин Барко, Емануел Емега, Пеп Чавария, Дани Уелбек и опитния Джордан Хендерсън. В същото време отборът продаде Андрей Сантос на Манчестър Юнайтед и Марк Кукурея на Реал Мадрид. С играчи като Коул Палмър, Жоао Педро и Педро Нето, който все още не е ясно дали ще остане, Алонсо разполага с огромен потенциал в атака.

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Тотнъм и Астън Вила: пренареждане на силите

Тотнъм, воден от Роберто Де Дзерби, направи мащабна реконструкция, за да се оттласне от долната половина на таблицата. "Шпорите" направиха грандиозен трансфер, привличайки Сандро Тонали от Нюкасъл за 100 милиона паунда, както и Матеуш Фернандеш от Уест Хам за 85 милиона паунда. Към тях се присъединиха опитният Андрю Робъртсън от Ливърпул и защитниците Ян Пол ван Хеке и Маркос Сенеси. Савиньо, Омар Мармуш и Коди Гакпо са следващите големи трансферни цели. При липсата на европейски мачове Тотнъм ще се фокусира изцяло върху Висшата лига, което ще даде по-голяма възможност на Де Дзерби за работа с обновения състав.

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Астън Вила на Унай Емери загуби ключови фигури като Морган Роджърс и Юри Тилеманс, но се подсили с халфа Жоао Гомеш от Уулвърхамптън за 34 милиона паунда, швейцарския талант Йохан Манзамби от Фрайбург (за около 59.5 милиона паунда) и взе под наем Алехандро Гарначо от Челси. В последните дни бяха финализирани още два сериозни входящи трансфера - на Матео Руджери и Зион Сузуки. Вила отново ще цели място в шестицата, а защо не и в топ 4, но трябва да се има предвид, че участието в Шампионската лига ще направи нещата по-трудни за Унай Емери, който през миналия сезон за пореден път триумфира в любимия си турнир Лига Европа, а сега ще иска да направи и голям пробив в най-силния клубен турнир на УЕФА.

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Какво да очакваме от останалите отбори?

Нюкасъл стартира напълно нов етап с Матиас Яйсле начело след раздялата с Еди Хау и продажбата на звездните халфове Гимараеш и Тонали, както и на Антъни Гордън в Барселона. Воденият от Оливер Гласнер Нотингам Форест подсили отбраната си с Усман Диоманде, докато Съндърланд заложи на опит в лицето на Тома Мюние и ще опита да повтори страхотния си минал сезон. Борнемут, Брентфорд и Брайтън запазват стабилен гръбнак и ще прицелват европейските позиции в този изключително равностоен сезон. Такива амбиции има и Фулъм. Междувременно Евертън и Кристъл Палас също се подсилиха, за да си спестят неприятен сценарий, свързан със замесване в битка за оцеляване, а новаците Ковънтри, Хъл Сити и Ипсуич обновиха сериозно съставите си, което е традиционно за новите членове на елита в опит да избегнат незабавно връщане в Чемпиъншип. Лийдс също има амбиции за по-високо класиране в сравнение с предната кампания, а нашите надежди са, че Футболист номер едно на България за 2025 г. Илия Груев ще бъде здрав и отново ще направи силен сезон в най-конкуретното първенство.

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