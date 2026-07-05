Лакти, симулации, провокации: Халфът, чието поведение олицетвори играта на Парагвай срещу Франция

В хаоса на 1/8-финала от Световното първенство между Франция и Парагвай в събота (1:0) един играч се отличи особено – халфът на "гуараните" Матиас Галарса. Не с футболните си качества обаче, а с подмолните си номера през целия двубой.

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Представянето на парагвайския полузащитник приличаше повече на филм на ужасите, отколкото на романтична комедия, пише RMC Sport. Като ярък символ на изключително грубата игра на южноамериканците, 24-годишният футболист се отличи повече с грубите си нарушения, провокации и симулации, отколкото с таланта си на терена.

🇵🇾💥 Dans le chaos du 8e de finale de la Coupe du monde 2026 entre la France et le Paraguay ce samedi (1-0), un joueur s'est distingué : Matias Galarza. Pas pour ses qualités footballistiques mais plutôt sur ses coups de vice tout au long de la rencontre.https://t.co/Wu7uu4npv1 — RMC Sport (@RMCsport) July 5, 2026

Неговият „шедьовър“ започна малко след 30-ата минута. Мишената му: Килиан Мбапе. Точно когато капитанът на „петлите" подаде към Усман Дембеле отдясно, Матиас Галарса пресече пътя му, нанасяйки му силен удар с лакът в лявото рамо. Реферът Илгиз Танташев не показа картон.

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Galarza punched Mbappe still no yellow card, the refereeing performance this WC is horrendous pic.twitter.com/EjEEjybm6N — NoCoSaL (@NoCoSaL) July 4, 2026

Почти идентична ситуация се повтори и през второто полувреме при контраатака за Парагвай. В спринт с Жул Кунде, играчът на Ривър Плейт, който в момента е без договор за следващия сезон след престой под наем в Атланта Юнайтед в МЛС, използва същата "техника" с лакътя, за да удари френския десен бек в гърдите. И този път нарушение не беше отсъдено.

Въпреки че почти сигурно трябваше да бъде изгонен само за тези две действия, Матиас Галарса продължи лудата си вечер, като провокира Майкъл Олисе. След като се спречка с него, той беше леко избутан от звездата на Байерн (Мюнхен) и се срина театрално на земята, държейки лицето си в продължение на няколко секунди.

michael olise mandando jogador paraguaio matias galarza calar a boca 🤫 e depois o derrubando com o poder da mente pic.twitter.com/51Ck4GDwT1 — Acervo Michael Olise (@acervolise) July 5, 2026

Това „майсторско представление“ беше завършено с едно от последните действия в мача, когато Килиан Мбапе се опитваше да задържи топката близо до ъгловото флагче. Шпагатът на Галарса с двата крака във въздуха и ударът с рамо в нападателя на Реал Мадрид, който се разсмя, бяха отражение на цялостното му представяне.

Le foutage de gueule de Mbappé pour terminer Galarza #FRAPAR CHHHHHHHHHHHeeer pic.twitter.com/k0mMFg5TUP — KESKYA (@KEEESKYA) July 5, 2026

Това далеч не бе изолирано поведение на Матиас Галарса на Мондиала. В триумфалния за Парагвай мач с Германия той беше взел на мушка звездата на Бундестима Джамал Мусиала, като го фаулира грубо без топка, докато не изкара крилото на Байерн извън нерви. След това пък Галарса вкара една от дузпите си и празнува успеха над четирикратните световни шампиони.

Иначе в микс зоната след мача с Франция халфът заяви, че е много горд от представянето на отбора си, срещу "петлите' преди да избухне в сълзи. „Тръгвам си горд, че представих този отбор, моята страна. Отдавна Парагвай не е бил на върха и ние го показахме във всеки мач. Тръгваме си с горчиво чувство, мисля, че можехме да стигнем малко по-далеч“, увери той след мач, в който отборът му успя да направи едва 99 паса и натрупа само 0,13 очаквани гола (xG).

Говорейки за статистика, Матиас Галарса ще се прибере в Парагвай с един тъжен рекорд – този за играча, който до момента е бил най-често преодоляван на турнира (16 пъти).

Все пак обаче халфът може да се похвали и с доста по-добро постижение. Дотук именно той е отбелязал най-ранния гол на Мондиал 2026 дотук - в срещата с Турция, когато се разписа за 1:0 още в 64-ата секунда. Това попадение се оказа и победно и в крайна сметка изхвърли Арда Гюлер и компания.

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Снимки: Gettyimages