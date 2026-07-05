Парагвай направи нещо трудно за вярване

Парагвай постигна изключително рядък статистически куриоз на световни първенства, който изглежда меко казано странно на фона на показаното на терена в 1/8-финалния мач с Франция (0:1). Въпреки огромния залог, южноамериканците завършиха срещата без нито един получен жълт или червен картон. Подобно нещо не се бе случвало в мач на „гуараните“ на мондиал от далечната 1998 година насам в груповата фаза срещу Нигерия.

Чистата статистика обаче изобщо не отразява реалния характер на двубоя, в който имаше сериозно напрежение. На терена не липсваха остри влизания, провокации и удари без топка, като играчите на Парагвай умишлено търсеха физическия сблъсък, за да накъсат играта на съперника. Те запазиха тази дефанзивна и агресивна линия дори при отсъждането на дузпата за Франция, като съдията реши да контролира срещата с устни забележки и така южноамериканците се измъкнаха без официални предупреждения.

0 - Today against France, Paraguay didn't pick up a single card in a FIFA World Cup match for the first time since 1998 against Nigeria.



Gentlemanly. pic.twitter.com/wb8buLGNwu — OptaJoe (@OptaJoe) July 4, 2026

Докато Парагвай някак успя да остане без картони, френските футболисти се поддадоха на нервите и си тръгнаха от срещата с общо 3 жълти картона. Така „петлите“ продължават към четвъртфинала срещу Мароко с леко усложнено картонно досие, докато Парагвай отпадна с куриозно чиста статистика.

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Снимки: Gettyimages