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Парагвай направи нещо трудно за вярване

  • 5 юли 2026 | 02:36
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Парагвай постигна изключително рядък статистически куриоз на световни първенства, който изглежда меко казано странно на фона на показаното на терена в 1/8-финалния мач с Франция (0:1). Въпреки огромния залог, южноамериканците завършиха срещата без нито един получен жълт или червен картон. Подобно нещо не се бе случвало в мач на „гуараните“ на мондиал от далечната 1998 година насам в груповата фаза срещу Нигерия.

Чистата статистика обаче изобщо не отразява реалния характер на двубоя, в който имаше сериозно напрежение. На терена не липсваха остри влизания, провокации и удари без топка, като играчите на Парагвай умишлено търсеха физическия сблъсък, за да накъсат играта на съперника. Те запазиха тази дефанзивна и агресивна линия дори при отсъждането на дузпата за Франция, като съдията реши да контролира срещата с устни забележки и така южноамериканците се измъкнаха без официални предупреждения.

Докато Парагвай някак успя да остане без картони, френските футболисти се поддадоха на нервите и си тръгнаха от срещата с общо 3 жълти картона. Така „петлите“ продължават към четвъртфинала срещу Мароко с леко усложнено картонно досие, докато Парагвай отпадна с куриозно чиста статистика.

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Снимки: Gettyimages

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