„Отвратителен футбол“, „катеначо", „пълен позор“: Медиите в Европа разкъсаха Парагвай и съдията

Поведението на играчите на Парагвай в 1/8-финалната среща с Франция на Мондиал 2026 стана обект на бурни реакции и негативни оценки от водещите спорни медии в Европа.

Мбапе е арогантен и надменен, критикуват медиите в Парагвай

Южноамериканците загубиха с 0:1, като се бранеха добре, но основното, с което се запомниха, бяха постоянните провокации и грубости, както и меко казано неособено атрактивния си футбол. От критиките не бе пощаден и узбeкския рефер Илгиз Танташев, който не показа нито един жълт картон на Парагвай в редовното време.

🚨 LA PRESSE INTERNATIONALE DÉZINGUE LE PARAGUAY 🇵🇾 APRÈS LE MATCH FACE À LA FRANCE 🇫🇷. 🥶👇



🗞️ Marca 🇪🇸 : « La France échappe à un champ de mines.



Le Paraguay a été AIDÉ PAR UN ARBITRE qui a toléré le jeu RUGUEUX EXCESSIF des Rouges jusqu’à ce que Mbappé ne transforme le… pic.twitter.com/dLzOIiulwN — Actu Foot (@ActuFoot_) July 5, 2026

„Франция се измъкна от минно поле. Парагвай беше подпомогнат от рефер, който толерираше прекомерно грубата игра на „червено-белите", докато Мбапе не вкара дузпата“, пише Пабло Поло от "Марка", който отбелязва също, че „Дуе събуди френския отбор“ след влизането си в игра“. Друго испанско издание, „АС“, озаглавява: „Франция отвори сейф“.

В Германия поведението на южноамериканските играчи определено не се приЕ добре и дори вбесява журналиста Ян Хенкел: „Такива неща ме изкарват извън нерви. Това е отвратителен футбол“, възмути се той по MagentaTV, преди да атакува и съдията, който „нямаше абсолютно никакъв контрол над мача“.

Вратарят на Парагвай обясни защо удари Мбапе

Отново в Германия, „Билд“ също набляга на твърде грубата игра на Парагвай: „Подли удари срещу френските суперзвезди“, гласи заглавието на таблоида. „Южноамериканците използваха всички средства, дори и най-грубите“, но „Франция се оказа непробиваема“.

Изданието се спира и на остър сблъсък между Килиан Мбапе и Матиас Галарса: „Парагваецът му нанесе удар с юмрук извън играта, удряйки го в горната част на тялото. Странно, Галарса не получи картон. Още по-изненадващо, ВАР не се намеси. А това беше явен акт на насилие, който трябваше да доведе до червен картон.“

Тази безнаказаност предизвика учудване и в Англия: „Отборът на Алфаро извърши 13 нарушения, но завърши мача без нито един жълт картон, докато Франция получи три жълти картона за 11 нарушения“, отбелязва BBC, където бившият вратар, а сега анализатор, Джо Харт, разкритикува остро противниците на „петлите“. „Парагвайските играчи бяха пълен позор. Ако бяха в моя отбор, щях да измъкна половината от тях извън терена. Никога не бих искал да играя футбол по този начин.“

Бившият германски национал Томас Хитцълшпергер пък каза: "Ако си от Парагвай, може би харесваш този отбор; те са като воини. Ако си французин или неутрален фен, може би вече не можеш да ги уважаваш. Това не е просто позорно, а дори по-лошо.

Преди мача изпитвах голямо уважение към тях. Джо Харт каза „позорно“, но аз имам и други немски думи, с които да ги опиша, просто не знам как да ги кажа на английски. Но сега почти не изпитвам уважение към тях, особено заради начина, по който се държаха по време на инцидента с дузпата и начина, по който искаха да разорат терена около бялата точка“.

Португалският вестник „Рекорд“ също не е никак милостив: „Има много начини да се наслаждаваш на футбола, но е малко вероятно стилът на игра, който Парагвай искаше да покаже в събота срещу Франция, да е един от тях.“ По-неутрално, бразилското издание „Лансе!“ смята, че „Парагвай, с петима в защита, затвори пространствата, залагайки всичко на физиката, и фрустрира „сините“ през голяма част от мача.“

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Последната дума е за колегите от „Гадзета дело Спорт“, които, въпреки отсъствието на Италия от Световното първенство, успяха да оценят спектакъла: „Такова катеначо не бяхме виждали отдавна“, забавлява се италианският спортен всекидневник.

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Снимки: Imago