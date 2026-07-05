Мбапе е арогантен и надменен, критикуват медиите в Парагвай

След отпадането на Парагвай на осминафиналите на Мондиала от Франция (1:0) някои парагвайски медии разкритикуваха поведението на капитана на „сините“ Килиан Мбапе, който отбеляза единствения гол в мача от дузпа.

„С високо вдигната глава.“ Гордостта от това, че са се противопоставили на френския отбор, се появи на първа страница на парагвайския вестник „Ултима Ора“ тази неделя след елиминирането на „албироха“ на осминафиналите на Мондиал 2026. Според южноамериканската медия „сините“ са се „сблъскали челно с тактическата дисциплина на парагвайците“ през първото полувреме. „Въпреки загубата, парагвайците затрудниха максимално „сините“, добавя „Ултима Ора“, който не е особено благосклонен към Килиан Мбапе.

„Мбапе пренебрегна нашия сънародник и отпразнува победата пред него“

След като припомня, че единственият голмайстор в мача, реализирал от дузпа, „имаше няколко сблъсъка с различни парагвайски играчи“, медията се връща към разгорещена словесна размяна между нападателя на Реал Мадрид и Хуниор Алонсо. Последният е обидил Мбапе, който му е отговорил „с типична южноамериканска обида, повторена два пъти“, отбелязва „Ултима Ора“. Изданието определя Мбапе като „лош победител“, тъй като е отказал да поздрави парагвайския вратар Орландо Хил. „Френският нападател пренебрегна нашия сънародник и отпразнува победата пред него.“ И добавя: „Мбапе демонстрира арогантно и надменно отношение през целия мач.“

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По-малко сурово към френската звезда, изданието „АБЦ Колор“ предпочита да поздрави парагвайския национален отбор, “който се бори докрай, давайки всичко от себе си за всяка топка и за пореден път демонстрира характер, което му позволи да се състезава като равен на Световното първенство.“

Също толкова патриотично настроен, вестник „Ла Насион“ смята, че „отборът на Дидие Дешан не успя да повтори представянето си (срещу Швеция) срещу борбената и издръжлива парагвайска защита. (...) Играчите на Густаво Алфаро несъмнено накараха французите, които се опитваха да покажат известна твърдост, да усетят южноамериканската суровост.“

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