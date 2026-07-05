Парагвайците бяха смешни, а съдията - катастрофа, гневи се бивш национал на Англия

Победата на Франция с 1:0 над Парагвай, която донесе на „петлите“ класиране за четвъртфиналите на Световното първенство, остана в сянката на множеството груби влизания и изключително толерантното съдийство на узбекския арбитър Илгиз Танташев. След мача бурните реакции не закъсняха.

Единственият гол в мача отбеляза Килиан Мбапе от дузпа в 70-ата минута, но в крайна сметка най-много се говореше за агресивната игра на южноамериканците. Парагвайците многократно прибягваха до фалове и провокации в опит да спрат френската офанзива, а липсата на санкции от страна на съдията предизвика остри реакции както от френския лагер, така и от бивши големи играчи.

Сред най-гласовитите беше бившият вратар на английския национален отбор Джо Харт, който не скри възмущението си, отправяйки истинска тирада към футболистите на Парагвай.

“Този отбор на Парагвай беше истински позор - изригна бившият страж на Манчестър Сити. - Ако моите съотборници играеха по този начин, аз сам щях да ги изведа от терена. Никога не бих искал да спечеля футболен мач, играейки по този начин. Те са просто отбор, пълен със смешни играчи. Как изобщо можете да очаквате да отправите удар към вратата, когато се защитавате, сякаш никога не сте играли футбол на ниво, където залогът е толкова голям? А съдията беше просто катастрофален. Той беше далеч най-лошият, когото съм виждал досега на това състезание. Видя ситуациите, но просто реши да не реагира. Многократно бяха извършени сериозни фаулове, а той тичаше сякаш сам не знае какво търси на терена.”

Критиките на бившия английски национал идват в контекст, в който и френските играчи се оплакваха от начина, по който беше ръководен мачът. Килиан Мбапе и Раян Шерки изразиха недоволство от грубостта на противника и факта, че съдията Илгиз Танташев твърде много пъти позволи игра на ръба, без дисциплинарни мерки.

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