Вратарят на Парагвай обясни защо удари Мбапе

Вратарят на Парагвай Орландо Хил коментира ситуацията след последния съдийски сигнал на мача от осминафиналите на Световното първенство срещу Франция (0:1). Изглежда, че вратарят искаше да се ръкува с френския капитан Килиан Мбапе, но нападателят го игнорира и започна да празнува. След това Хил демонстративно хвърли топката към съперника, удряйки го в гърба, но Мбапе не реагира.
“Килиан Мбапе ме вбеси. Протегнах ръка, за да му поздравя, но той ме игнорира“, каза Хил след мача, цитиран от БТА.
26-годишният страж играе в аржентинското първенство за Сан Лоренцо.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google