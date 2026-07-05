Вратарят на Парагвай обясни защо удари Мбапе

Вратарят на Парагвай Орландо Хил коментира ситуацията след последния съдийски сигнал на мача от осминафиналите на Световното първенство срещу Франция (0:1). Изглежда, че вратарят искаше да се ръкува с френския капитан Килиан Мбапе, но нападателят го игнорира и започна да празнува. След това Хил демонстративно хвърли топката към съперника, удряйки го в гърба, но Мбапе не реагира.

A reação do Orlando Gil, goleiro do Paraguai, após Kylian Mbappé não cumprimentá-lo pic.twitter.com/EMoJaWLPFE — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) July 5, 2026

“Килиан Мбапе ме вбеси. Протегнах ръка, за да му поздравя, но той ме игнорира“, каза Хил след мача, цитиран от БТА.

26-годишният страж играе в аржентинското първенство за Сан Лоренцо.

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