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  3. Вратарят на Парагвай обясни защо удари Мбапе

Вратарят на Парагвай обясни защо удари Мбапе

  • 5 юли 2026 | 11:44
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Вратарят на Парагвай Орландо Хил коментира ситуацията след последния съдийски сигнал на мача от осминафиналите на Световното първенство срещу Франция (0:1). Изглежда, че вратарят искаше да се ръкува с френския капитан Килиан Мбапе, но нападателят го игнорира и започна да празнува. След това Хил демонстративно хвърли топката към съперника, удряйки го в гърба, но Мбапе не реагира.

Килиан Мбапе ме вбеси. Протегнах ръка, за да му поздравя, но той ме игнорира“, каза Хил след мача, цитиран от БТА.

26-годишният страж играе в аржентинското първенство за Сан Лоренцо.

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