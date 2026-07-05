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  3. Алфаро след отпадането на Парагвай: Не трябва да позволяваме на този пламък да угасне

Алфаро след отпадането на Парагвай: Не трябва да позволяваме на този пламък да угасне

  • 5 юли 2026 | 08:26
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Алфаро след отпадането на Парагвай: Не трябва да позволяваме на този пламък да угасне

Селекционерът на Парагвай Густаво Алфаро призова националния отбор да не спира да работи, докато се стреми да надгради представянето си на Световното първенство.

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„Не трябва да позволяваме на този пламък да угасне, защото това е свещеният огън, който винаги е определял Парагвай“, заяви емоционалният Алфаро, след като тимът му беше елиминиран на осминафиналите от Франция в събота във Филаделфия.

„Исках да стигнем по-далеч. Това беше нещо, което чувствах дълбоко в себе си, и затова си тръгвам с тази болка. Постигнатото досега не е достатъчно за Световното първенство през 2030 г., така че трябва да работим.“

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