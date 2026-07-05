Парагвайците продължиха с провокациите и след края на мача

След множеството драматични моменти в чисто футболен аспект на Мондиал 2026, в първия мач от днешния 5-и юли (неделя) между отборите на Франция и Парагвай видяхме и първия нервен сблъсък от шампионата на планетата, който бе лишен от морално-волевите качества на най-обичания спорт. Вместо това видяхме множество нарушения и индивидуални сблъсъци, провокирани от южноамериканските състезатели, като те продължиха включително и след последния съдийски сигнал на осминафинала.

Дузпа помогна на Франция да пробие бетона на Парагвай по пътя към 1/4-финала

Тогава бе видяно как вратарят на парагвайците Орландо Хил замери звездата на “петлите” Килиан Мбапе с топка и то докато световният шампион от Мондиал 2018 в Русия беше с гръб. Въпреки това французинът реши да не отговаря на провокациите, а потегли към централния кръг, накъдето се отправи и Хил, където двамата трябваше да се слеят с щабовете и съотборниците си, които от своя страна не продължиха нервните изблици и се поздравиха помежду си, оставяйки битката зад гърба си в игровото време на двубоя.

Там крайният победител бе Франция и “петлите” след успех с минималното 1:0 ще играят на 1/4-финалите на шампионата на планетата, където ще срещнат Мароко. Очакванията и за този двубой са за нервен сблъсък, след като на миналия Мондиал именно французите отстраниха “атласките лъвове” на крачка от големия финал. Все пак надеждите остават, че въпреки големия залог, този път съперниците на актуалните световни вицешампиони няма да прегреят и ще направят поредния интересен сблъсък от футболна гледна точка.

Мбапе: Щом се налага да минаваме през ада ще го направим

Срещата между Мароко и Франция ще бъде на 9-и юли (четвъртък) от 23:00 часа българско време. Този, както и всички 104 мача от Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико може да гледате на живо в bnt.sportal.bg.

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