Шерки побесня срещу съдийството

След мача между Франция и Парагвай, Раян Шерки говори пред медиите и не спести критиките си относно съдийството и твърдата игра на южноамериканския отбор. Според него реферът е трябвало да бъде по-строг към грубостите на съперника, като подчерта, че французите са получили три жълти картона, докато парагвайците – нито един.

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„Нямаше никакво напрежение, не виждам защо да сме нервни, след като познаваме качествата си. А за съдийството... нямам какво да кажа. Ако сте гледали мача, видяхте сами – колко нарушения? 30, 40, а нула жълти картона за парагвайците... Е, не е фатално, на четвъртфинал сме“, заяви Шерки.

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Футболистът на Манчестър Сити добави, че основното качество на съперника е било да води битка на терена, но Франция е показала, че не е само футбол.

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„Тяхното основно качество е да влизат във война, а ние показахме, че Франция не е само футбол. Всеки, който иска да воюва с нас, вече знае какво го очаква“, коментира той.

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Шерки също така засегна и темата за ограниченото си игрово време.



„Трябва да попитате тези, които играха малко повече от мен, защото аз не бях много на терена. Но дори отстрани, това е полезно за психиката, защото изживяваме всичко на 200%. Тези, които изиграха целия мач, бяха истински бойци от началото до края. Това, което постигнахме днес, е наистина изключително“, завърши Шерки.



В спор за място на 1/2-финалите Франция ще играе с Мароко на 9-и юли (четвъртък) от 23:00 часа българско време.

Срещата ще бъде във Фоксбъро, САЩ - щата Масачузетс, а арена на сблъсъка е “Жилет Стейдиъм”.

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