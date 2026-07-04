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Съставите на Парагвай и Франция (гледайте на живо)

  • 4 юли 2026 | 22:45
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Отборите на Парагвай и Франция се изправят един срещу друг в един от най-вълнуващите 1/8-финали на Световното първенство по футбол 2026. Мачът ще се изиграе на "Филаделфия Стейдиъм" в Пенсилвания, а главен съдия на срещата ще бъде узбекистанецът Илгиз Танташев.

Франция достигна до тази фаза без никакви затруднения след три убедителни победи в груповата фаза и категорично 3:0 срещу Швеция на 1/16-финалите, водена от намиращия се във форма Килиан Мбапе. От друга страна, Парагвай сътвори истинска сензация в миналия кръг, като елиминира Германия след изпълнение на дузпи. Докато амбициите на "петлите" са насочени единствено към спечелването на трета световна титла, южноамериканците вече изживяват своята футболна приказка и ще играят без никакво напрежение за нов исторически подвиг.

Срещите от Световното първенство се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

Густаво Алфаро започва мача с Хулио Енсисо като единствен нападател. Мигел Алмирон и Диего Гомес ще оперират по двете крила, а двойката опорни халфове са Андрес Кубас и Матиас Галарса.

Дидие Дешан пък е избрал Килиан Мбапе да бъде на върха на атаката, като той ще има подкрепа от Майкъл Олисе, Усман Дембеле и Брадли Баркола в предни позиции. В средата на терена ще си партнират Адриен Рабио и Ману Коне.

ПАРАГВАЙ: Хил, Касерес, Веласкес, Г. Гомес, Алдерете, Алонсо, Галарса, Кубас, Алмирон, Д. Гомес, Енсисо

ФРАНЦИЯ: Менян, Кунде, Упамекано, Салиба, Дин, Рабио, Коне, Олисе, Баркола, Дембеле, Мбапе

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Снимки: Gettyimages

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