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Мбапе с пореден рекорд след като пречупи Парагвай

  • 5 юли 2026 | 02:56
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Килиан Мбапе пренаписа историята на френския футбол, поставяйки нов рекорд за най-много отбелязани голове от представител на родината си в рамките на един футболен сезон.

Постижението беше официализирано по време на 1/8-финалния мач от Мондиал 2026 срещу Парагвай. Капитанът на „петлите“ беше точен от дузпа, с което вкара общо своя гол номер 55, откакто започна сезон 2025/26.

Дузпа помогна на Франция да пробие бетона на Парагвай по пътя към 1/4-финала
Дузпа помогна на Франция да пробие бетона на Парагвай по пътя към 1/4-финала

Разбира се, това е условно понятие, тъй като кампанията традиционно приключва на 30 юни всяка година, но попаденията, отбелязани на световните футболни финали в Северна Америка биха могли да се броят към предходния сезон.

Иначе с този гол Мбапе подобри собствения си предишен рекорд от 54 гола, който беше поставил през сезон 2022/23, когато все още носеше фланелката на Пари Сен Жермен.

С новото си постижение френската суперзвезда вече заема три от първите пет места в класацията за най-резултатни френски футболисти в рамките на един сезон. Зад него към момента стоят Жюст Фонтен, който през сезон 1957/58 отбелязва 53 попадения, а Филип Гонде през сезон 1965/66 праща топката 51 пъти в съперниковата врата.

В спор за място във финалната четворка Франция ще играе със съперника си от Световното в Катар на полуфиналите Мароко.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Този сблъсък предстои на 9-и юли (четвъртък) от 23:00 часа българско време, а него, както и всички 104 мача от Мондиал 2026 може да гледате на живо в bnt.sportal.bg.

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