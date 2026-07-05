Мбапе с пореден рекорд след като пречупи Парагвай

Килиан Мбапе пренаписа историята на френския футбол, поставяйки нов рекорд за най-много отбелязани голове от представител на родината си в рамките на един футболен сезон.

🚨 𝗦𝗧𝗔𝗧: Kylian Mbappé in all competitions this season! 🇫🇷🌟



👕 57 games

🌟 66 G/A

⚽️ 55 goals

🅰️ 11 assists pic.twitter.com/gqtxrYrA3K — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 4, 2026

Постижението беше официализирано по време на 1/8-финалния мач от Мондиал 2026 срещу Парагвай. Капитанът на „петлите“ беше точен от дузпа, с което вкара общо своя гол номер 55, откакто започна сезон 2025/26.

Дузпа помогна на Франция да пробие бетона на Парагвай по пътя към 1/4-финала

Разбира се, това е условно понятие, тъй като кампанията традиционно приключва на 30 юни всяка година, но попаденията, отбелязани на световните футболни финали в Северна Америка биха могли да се броят към предходния сезон.

Иначе с този гол Мбапе подобри собствения си предишен рекорд от 54 гола, който беше поставил през сезон 2022/23, когато все още носеше фланелката на Пари Сен Жермен.

С новото си постижение френската суперзвезда вече заема три от първите пет места в класацията за най-резултатни френски футболисти в рамките на един сезон. Зад него към момента стоят Жюст Фонтен, който през сезон 1957/58 отбелязва 53 попадения, а Филип Гонде през сезон 1965/66 праща топката 51 пъти в съперниковата врата.

В спор за място във финалната четворка Франция ще играе със съперника си от Световното в Катар на полуфиналите Мароко.

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