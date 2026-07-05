Златан бесен на парагвайците: Ако бях играл, щях да получа четири червени картона

Известният с острия си език Златан Ибрахимович също е безкрайно разочарован от грубата игра на тима на Парагвай в изминалия осминафинал от Мондиала срещу Франция, спечелен от европейците с 1:0. Южноамериканците извършиха множество нарушения и като цяло действаха “мръсно”.

“Ако аз бях играл в този мач, щяха да ми покажат четири червени картона, а аз сигурно щях да пратя някого в…”, заяви Ибра в ефира на Fox, визирайки вероятно да изпрати някого в болница.

Zlatan speaks on the composed performance France displayed against Paraguay 🇫🇷@Ibra_official pic.twitter.com/LEidzSGePh — FOX Sports (@FOXSports) July 4, 2026

Шведът все пак похвали “петлите”, че не са се поддали на действията на съперника: “Тимът на Франция показа самообладание. Не се поддаде на провокациите и успя да се справи. Най-доброто, което можеш да направиш, когато те провокират, е да се усмихнеш и да не попаднеш в капана – точно както направиха французите.”

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