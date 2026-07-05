Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Франция
  3. Златан бесен на парагвайците: Ако бях играл, щях да получа четири червени картона

Златан бесен на парагвайците: Ако бях играл, щях да получа четири червени картона

  • 5 юли 2026 | 11:11
  • 1013
  • 0

Известният с острия си език Златан Ибрахимович също е безкрайно разочарован от грубата игра на тима на Парагвай в изминалия осминафинал от Мондиала срещу Франция, спечелен от европейците с 1:0. Южноамериканците извършиха множество нарушения и като цяло действаха “мръсно”.

“Ако аз бях играл в този мач, щяха да ми покажат четири червени картона, а аз сигурно щях да пратя някого в…”, заяви Ибра в ефира на Fox, визирайки вероятно да изпрати някого в болница.

Шведът все пак похвали “петлите”, че не са се поддали на действията на съперника: “Тимът на Франция показа самообладание. Не се поддаде на провокациите и успя да се справи. Най-доброто, което можеш да направиш, когато те провокират, е да се усмихнеш и да не попаднеш в капана – точно както направиха французите.”

Парагвайците бяха смешни, а съдията - катастрофа, гневи се бивш национал на Англия
Парагвайците бяха смешни, а съдията - катастрофа, гневи се бивш национал на Англия
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Солбакен: За мен е чест да се изправя срещу Анчелоти

Солбакен: За мен е чест да се изправя срещу Анчелоти

  • 5 юли 2026 | 08:57
  • 627
  • 0
Тухел: Англия е готова да напише собствена история на този легендарен стадион

Тухел: Англия е готова да напише собствена история на този легендарен стадион

  • 5 юли 2026 | 08:50
  • 766
  • 1
Алфаро след отпадането на Парагвай: Не трябва да позволяваме на този пламък да угасне

Алфаро след отпадането на Парагвай: Не трябва да позволяваме на този пламък да угасне

  • 5 юли 2026 | 08:26
  • 1287
  • 5
Сайбари аут за битката с Франция?

Сайбари аут за битката с Франция?

  • 5 юли 2026 | 07:28
  • 1554
  • 0
Британски депутат смята, че Кейн трябва да получи рицарско звание

Британски депутат смята, че Кейн трябва да получи рицарско звание

  • 5 юли 2026 | 07:18
  • 1010
  • 0
Гимараеш захапа Холанд, обяви го за "хитрец"

Гимараеш захапа Холанд, обяви го за "хитрец"

  • 5 юли 2026 | 06:48
  • 5012
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Левски картотекира новите за старта в ШЛ, каре пропуска мачовете с Борац

Левски картотекира новите за старта в ШЛ, каре пропуска мачовете с Борац

  • 5 юли 2026 | 10:15
  • 12098
  • 12
Дузпа помогна на Франция да пробие бетона на Парагвай по пътя към 1/4-финала

Дузпа помогна на Франция да пробие бетона на Парагвай по пътя към 1/4-финала

  • 5 юли 2026 | 02:05
  • 69155
  • 504
Изумителен Григор Димитров продължава да мачка на "Уимбълдън"

Изумителен Григор Димитров продължава да мачка на "Уимбълдън"

  • 4 юли 2026 | 23:53
  • 88060
  • 136
Всичко или нищо за България срещу Норвегия

Всичко или нищо за България срещу Норвегия

  • 5 юли 2026 | 07:06
  • 15402
  • 5
Антонели ще иска да се върне на пътя на победата в Дома на британския моторспорт

Антонели ще иска да се върне на пътя на победата в Дома на британския моторспорт

  • 5 юли 2026 | 07:36
  • 7035
  • 0
Първата седмица в "Уимбълдън" приключва с български привкус

Първата седмица в "Уимбълдън" приключва с български привкус

  • 5 юли 2026 | 08:19
  • 4560
  • 0