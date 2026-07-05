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Мбапе се превърна в любимата жертва на парагвайската корида

  • 5 юли 2026 | 05:54
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Килиан Мбапе се превърна в може би най атакувания състезател на Франция по време на двубоя с Парагвай от 1/8-финалите на Мондиал 2026, който стана печално известен множеството нарушения и провокации от страна на южноамериканците.

Дузпа помогна на Франция да пробие бетона на Парагвай по пътя към 1/4-финала
Дузпа помогна на Франция да пробие бетона на Парагвай по пътя към 1/4-финала

Това сериозно компрометира и уменията на главния съдия на двубоя Илгиз Танташев от Узбекистан. Той не показа нито един жълт картон за състезателите на Парагвай, а авторитетният испански вестник "Марка" извади интересна статистика по отношение на грубостите конкретно срещу Мбапе. Иберийската медия посочи, че след 29 влизания, 13 извършени фаула и множество сблъсъци основната тежест от тях е била понесена от звездата на Реал Мадрид.

Парагвай направи нещо трудно за вярване
Парагвай направи нещо трудно за вярване

Изненадващо, французите получиха три жълти картона по време на осминафиналния сблъсък, въпреки че извършиха наполовина по-малко нарушения. Тази ситуация на моменти отчайваше „петлите“, които виждаха как подобна игра облагодетелства интересите на парагвайците, които опасно се доближаваха до продължения.

Парагвайците продължиха с провокациите и след края на мача
Парагвайците продължиха с провокациите и след края на мача

В крайна сметка обаче именно Мбапе спаси отбора си след гола от дузпа, който оформи крайното 1:0 в полза на двукратните световни шампиони. В спор за място на финалната четворка Франция ще срещне Мароко, като двубоят е на 9-и юли (четвъртък). Този, както и всички 104 мача от Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико може да гледате на bnt.sportal.bg.

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