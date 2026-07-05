Мбапе се превърна в любимата жертва на парагвайската корида

Килиан Мбапе се превърна в може би най атакувания състезател на Франция по време на двубоя с Парагвай от 1/8-финалите на Мондиал 2026, който стана печално известен множеството нарушения и провокации от страна на южноамериканците.

Дузпа помогна на Франция да пробие бетона на Парагвай по пътя към 1/4-финала

Това сериозно компрометира и уменията на главния съдия на двубоя Илгиз Танташев от Узбекистан. Той не показа нито един жълт картон за състезателите на Парагвай, а авторитетният испански вестник "Марка" извади интересна статистика по отношение на грубостите конкретно срещу Мбапе. Иберийската медия посочи, че след 29 влизания, 13 извършени фаула и множество сблъсъци основната тежест от тях е била понесена от звездата на Реал Мадрид.

Парагвай направи нещо трудно за вярване

Изненадващо, французите получиха три жълти картона по време на осминафиналния сблъсък, въпреки че извършиха наполовина по-малко нарушения. Тази ситуация на моменти отчайваше „петлите“, които виждаха как подобна игра облагодетелства интересите на парагвайците, които опасно се доближаваха до продължения.

Парагвайците продължиха с провокациите и след края на мача

В крайна сметка обаче именно Мбапе спаси отбора си след гола от дузпа, който оформи крайното 1:0 в полза на двукратните световни шампиони. В спор за място на финалната четворка Франция ще срещне Мароко, като двубоят е на 9-и юли (четвъртък). Този, както и всички 104 мача от Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико може да гледате на bnt.sportal.bg.

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