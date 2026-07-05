Дешан намекна, че парагвайците обиждали покойната му майка, селекционерът на южномериканците категорично отрече

След напрегнатата победа на Франция над Парагвай с 1:0 на 1/8-финала на Мондиал 2026, селекционерът на "петлите" Дидие Дешан намекна, че някои думи на южноамериканците меко казано са прекрачили границите. Френските медии предполагат, че световният шампион като играч и треньор е имал предвид, че покойната му майка е обиждана от парагвайската резервна скамейка.

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„Бих се лишил от обидите от скамейката. Особено от някои от тях“. Произнесени с тъжно изражение и сериозен тон, тези думи на Дидие Дешан на пресконференцията след мача оставиха впечатлението, че селекционерът е бил обект на обиди от страна на парагвайците по време на мача и че някои от тях може да са били насочени, дори и неволно, към наскоро починалата му майка.

Въпросът беше директно повдигнат пред селекционера на Парагвай Густаво Алфаро малко по-късно. След 50-минутна пресконференция, запазена само за парагвайски журналисти, където спорните теми бяха избегнати, Алфаро се съгласи да отговори на малка група настоятелни френски репортери. Първо, за да коментира напрежението и прекомерните провокации по време на срещата.

❌😨 Après la victoire des Bleus, Didier Deschamps a laissé entendre que des mots avaient dépassé les limites, laissant penser que sa mère avait été insultée depuis le banc paraguayen. Interrogé à ce sujet, le sélectionneur paraguayen s'est défendu. 👇https://t.co/F9Oqfi8kaO — RMC Sport (@RMCsport) July 5, 2026

„Първото нещо, което направих след последния съдийски сигнал, беше да отида и да потърся Дидие Дешан“, заяви той. „Пожелах му да стигне до финала и да стане световен шампион. Вече му бях казал преди мача: той има фантастичен отбор.“

Въпреки това Густаво Алфаро оправда грубата игра на своите футболисти: „Футболът е спорт на сблъсъци, на дуели. Но всичко започва и свършва на терена. Неизбежно има търкания, контакти, напрежение, това е част от играта. В никакъв случай не сме проявявали враждебност“, защити се парагвайският селекционер.

„Може би е имало някои инциденти, с Мбапе или други“, продължи той. „Може би и той е казал някои неща по време на мача. За мен на терена това е битка, в която всеки играе със своите оръжия. Всичко се ражда на терена и всичко умира на терена, след това е приключено.“

Запитан по-конкретно за евентуални обиди към наскоро починалата майка на Дидие Дешан, Густаво Алфаро обеща, че никога не би приел подобно нещо. „Не, абсолютно не. Не можем да паднем толкова ниско във футбола. Никога. Мислех, че имате предвид размените на реплики между играчите по време на мача. Уважавам го изключително много и му се възхищавам.

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Да, имаше оспорвания, особено около ВАР. Някои искаха дузпа, други не. Но, честно казано, никога не съм чувал подобни обиди. И познавайки моя щаб, съм убеден, че никой от тях не би се държал по този начин“, категоричен бе Алфаро.

Така парагвайският селекционер отказа да се извини за инцидент, чието съществуване отрича, като същевременно се разграничи от подобен тип лични нападки. „Футболът не е война. Няма да се извинявам за нещо, което, доколкото знам, не се е случило. От друга страна, аз съм напълно против подобно поведение. Ако бях чул такива думи, аз самият щях да реагирам незабавно. Това е неприемливо. Аз съм напълно против това", добави Алфаро.

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Снимки: Imago