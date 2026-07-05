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Кошмарната тенденция, която измъчва Бразилия след последния ѝ триумф на Мондиал

  • 5 юли 2026 | 15:53
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Бразилия не е побеждавала днешния си съперник Норвегия нито веднъж в досегашните четири срещи помежду им (две равенства и две загуби), но има още една много по-притеснителна тенденция за петкратния световен шампион преди 1/8-финала между двата тима на Мондиал 2026.

Бразилия трябва да пренапише историята, за да преодолее Холанд и компания
Бразилия трябва да пренапише историята, за да преодолее Холанд и компания

Откакто триумфираха със световната титла през 2002 година, бразилците не са победили нито един европейски съперник в елиминациите на турнира. Така всеки един от петте екзекутора на „Селесао“ на Мондиал са от Стария континент. Негативната поредица стартира в ¼-финалите на Мондиал 2006, когато Франция детронира бразилците по пътя си към финала. Четири години по-късно Нидерландия посече „кариоките“ в същата фаза от турнира и след това също игра финал. При домакинството си на Мондиал 2014 Бразилия първо допусна унизителна загуба с 1:7 от евентуалния шампион Германия в полуфиналите, а в мача за третото място отново отстъпи на „лалетата“. Последваха две поредни отпадания в ¼-финали от други два европейски тима – Белгия през 2018-а и Хърватия през 2022 година, които след това се окичиха с бронзовите медали.

Норвегия плаши Бразилия със статистика, с която никой не може да се похвали срещу “селесао”
Норвегия плаши Бразилия със статистика, с която никой не може да се похвали срещу “селесао”

От друга страна, за същия период от време бразилците са безупречни срещу опоненти от Южна Америка и Азия в елиминациите. От 2006 година насам те са отстранили Гана, Чили (два пъти), Колумбия, Мексико, Южна Корея и Япония, която беше елиминирана от тях по-рано тази седмица.

✅ 2006 R16 🇬🇭 Ghana ✅ 2010 R16 🇨🇱 Chile ✅ 2014 R16 🇨🇱 Chile ✅ 2014 QF 🇨🇴 Colombia ✅ 2018 R16 🇲🇽 Mexico ✅ 2022 R16 🇰🇷 South Korea ✅ 2026 R32 🇯🇵 Japan
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Снимки: Gettyimages

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