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Анчелоти потвърди, че Рафиня е опция за мача с Норвегия

  • 5 юли 2026 | 06:37
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Карло Анчелоти потвърди, че вече е решил кой ще замени Лукас Пакета в стартовия състав на Бразилия за мача срещу Норвегия от осминафиналите на Мондиал 2026. Въпреки това селекционерът на „селесао“ предпочете да не разкрива името на избраника, макар да спомена Данило и Мартинели като възможни варианти. Той коментира това и други неща по време на пресконференцията преди сблъсъка със скандинавците тази вечер.

„В състава нямаме играчи с качествата на Лукас Пакета. Трябва да го заменим с други футболисти. Данило е различен от Габриел, който е различен от Куня, който пък е различен от Едерсон. Ще вземем предвид кое е най-доброто за отбора, като знаем силните страни на противника“, започна Анчелоти.

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Основният критерий за избора, според Анчелоти, ще бъде способността на играча да изпълнява защитната си роля отляво, както правеше Пакета.

„В дефанзивен план ни е нужен някой, който да се прегрупира отляво, когато отборът не владее топката. Мартинели и Данило могат да го направят“, уточни той.

В офанзивен план задачата ще бъде да се заема пространството между центъра и лявата зона на атаката. В анализа си преди сблъсъка с Норвегия, която е една от изненадите на турнира, Анчелоти припомни представянето на Кабо Верде.

„Кой би казал, че Аржентина ще се мъчи срещу Кабо Верде? Никой. Модерният футбол е такъв. Това не е провал за Аржентина, а поздравления за Кабо Верде, за техните играчи и треньор, че изиграха толкова красив мач“, отсече той.

Наставникът на петкратните световни шампиони обяви и добри новини за тима. Рафиня, който се възстанови от контузия, участва в последните две тренировки и може да бъде опция за резервната скамейка срещу Норвегия.

„Рафиня се развива много добре, не е на 100%, но може да е на разположение на пейката и да играе няколко минути или да бъде полезен в определени моменти. Възстанови се много добре и много бързо, щастливи сме от това, защото Рафиня е много важен за отбора“, заяви Анчелоти.

Италианският специалист подчерта значението на опита на своя отбор в решаващи мачове, припомняйки обрата в добавеното време срещу Япония с гол на Мартинели.

„Опитът е много важен аспект. Да имаш опитен отбор с играчи, свикнали на такова ниво, е от съществено значение“, подчерта той.

Анчелоти също така оцени разнообразието от опции на резервната скамейка, като припомни, че играчи като Неймар не са били използвани срещу японците.

„Това е много важно, защото имаме наистина различни играчи на пейката. Винаги трябва да имаме предвид, че мачът не свършва в 90-ата минута. Може да има продължения, а свежите играчи могат да променят развоя на срещата“, каза той.

Запитан за Норвегия, Анчелоти похвали Йодегор, когото тренираше и освободи от Реал Мадрид.

„Видяхме, че е много талантлив в Реал Мадрид. Смени клуба си, сега е важен играч за Арсенал и показва качествата си. Израсна, много е интелигентен и познава играта отлично“, каза той.

Относно заплахата от Холанд, треньорът отхвърли нуждата от специална персонална опека.

„Всички познават Холанд, не е нужно да обяснявам на защитниците си как играе той. Габриел Магаляеш го познава по-добре от мен, защото е играл срещу него много пъти. Фокусирани сме върху добрата подготовка за мача, включително характеристиките на Холанд, които трябва да вземем предвид, тъй като той е много, много опасен нападател“, завърши Анчелоти.

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Срещата между Бразилия и Норвегия е в днешния 5-и юли (неделя), а първият съдийски сигнал е насрочен за 23:00 часа българско време. Този, както и всички 104 мача от Мондиал 2026 може да гледате на живо в bnt.sportal.bg.

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