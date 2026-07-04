Холанд предложи на Винисус да пресъздадат забавен клип от социалните мрежи

Предвид очаквания 1/8-финален сблъсък между Бразилия и Норвегия на Мондиал 2026, в социалните мрежи се появи забавно видео, свързано със суперзвездите на двата отбора, а именно Винисиус Жуниор и Ерлинг Холанд.

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Въпросният клип показва сцена от комедията от 2004 година White chicks. Видеото обаче е претърпяло обработка с изкуствен интелект и така лицата на двата персонажа са заменени с тези на Винисиус и Холанд. Норвежкият нападател намери това за забавно и в коментар под публикацията в Инстаграм предложи на бразилския си колега наистина да пресъздадат въпросната сцена. От своя страна, Винисиус му отговори, реагирайки също със смях.

🚨🚨| Erling Haaland comments on a viral AI edit featuring him & Vinicius Jr… he asks the Brazilian to 𝐑𝐄𝐂𝐑𝐄𝐀𝐓𝐄 it. 🤣❤️



Vini replied: ‘HAHAHAHAHAHAH’🇧🇷🤝🇳🇴pic.twitter.com/bOkpiePcFd — Goals Side (@goalsside) July 3, 2026

Двубоят между Бразилия и Норвегия е в неделя вечер от 23:00 часа българско време в Ийст Ръдърфорд, Ню Джърси.

Erling Haaland told Vini Jr they need to recreate the iconic 𝑊ℎ𝑖𝑡𝑒 𝐶ℎ𝑖𝑐𝑘𝑠 scene ahead of Brazil vs Norway after an AI video with them went viral 🤣🇧🇷🇳🇴@terrycrews, the original actor, chipped in 😂 pic.twitter.com/iLqMk7EY6Y — DW Sports (@dw_sports) July 3, 2026

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Снимки: Gettyimages