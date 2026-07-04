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  3. Холанд предложи на Винисус да пресъздадат забавен клип от социалните мрежи

Холанд предложи на Винисус да пресъздадат забавен клип от социалните мрежи

  • 4 юли 2026 | 13:30
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Предвид очаквания 1/8-финален сблъсък между Бразилия и Норвегия на Мондиал 2026, в социалните мрежи се появи забавно видео, свързано със суперзвездите на двата отбора, а именно Винисиус Жуниор и Ерлинг Холанд.

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Въпросният клип показва сцена от комедията от 2004 година White chicks. Видеото обаче е претърпяло обработка с изкуствен интелект и така лицата на двата персонажа са заменени с тези на Винисиус и Холанд. Норвежкият нападател намери това за забавно и в коментар под публикацията в Инстаграм предложи на бразилския си колега наистина да пресъздадат въпросната сцена. От своя страна, Винисиус му отговори, реагирайки също със смях.

Двубоят между Бразилия и Норвегия е в неделя вечер от 23:00 часа българско време в Ийст Ръдърфорд, Ню Джърси.

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Снимки: Gettyimages

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