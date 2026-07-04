Холанд предложи на Винисус да пресъздадат забавен клип от социалните мрежи

Предвид очаквания 1/8-финален сблъсък между Бразилия и Норвегия на Мондиал 2026, в социалните мрежи се появи забавно видео, свързано със суперзвездите на двата отбора, а именно Винисиус Жуниор и Ерлинг Холанд.
Норвегия се готви за епичен сблъсък със "златистите"
Въпросният клип показва сцена от комедията от 2004 година White chicks. Видеото обаче е претърпяло обработка с изкуствен интелект и така лицата на двата персонажа са заменени с тези на Винисиус и Холанд. Норвежкият нападател намери това за забавно и в коментар под публикацията в Инстаграм предложи на бразилския си колега наистина да пресъздадат въпросната сцена. От своя страна, Винисиус му отговори, реагирайки също със смях.
Двубоят между Бразилия и Норвегия е в неделя вечер от 23:00 часа българско време в Ийст Ръдърфорд, Ню Джърси.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages