Норвегия плаши Бразилия със статистика, с която никой не може да се похвали срещу “селесао”

Норвегия ще влезе в 1/8-финалния сблъсък с Бразилия на 5 юли със солидно самочувствие. Освен добрите игри, които показват Ерлинг Холанд и компания на Мондиал 2026, скандинавците имат на своя страна и предимството на историята.

🇧🇷 Brazil v Norway 🇳🇴 may be the match of the whole Round of 16!



🇳🇴 Norway have never lost to 🇧🇷 Brazil (2-2-0), with one win recorded at the 1998 World Cup. pic.twitter.com/JXpQsx4yiA — Football Meets Data (@fmeetsdata) June 30, 2026

Става въпрос за това, че Норвегия е единственият отбор в света, който е играл поне няколко мача срещу Бразилия и все още няма загуба в тях.

В предишното участие на скандинавците на световно първенство през 1998 г., те побеждават “селесао” с 2:1 в груповата фаза в единствения официален мач между двата отбора. Тогава голове на Торе-Андре Фло (84’) и Киетил Рекдал (89’-дузпа) носят късен обрат за европейския тим, след като Бебето преди това е открил резултата. По този начин и норвежците се класират за 1/8-финалите, за да бъдат елиминирани от Италия, когато губят от “скуадрата” с 0:1.

Така общият баланс на Норвегия срещу Бразилия е 2 победи и 2 равенства в общо 4 мача, от които 3 са приятелски. През 1997 г. скандинавците печелят дори по-убедително срещу “селесао” в контрола, завършила 4:2. За последно иначе тимовете се срещнаха през 2006 г. в приятелски мач, приключил при резултат 1:1.

Разбира се, историята не играе на терена. Със сигурност воденият от Карло Анчелоти бразилски тим ще иска да промени негативната серия срещу Норвегия. Не е изключено обаче и традицията да продължи.

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Снимки: Imago