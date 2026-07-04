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Холанд: Никога не съм играл толкова важен мач за Норвегия

  • 4 юли 2026 | 15:57
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Нападателят на норвежкия национален отбор Ерлинг Холанд сподели очакванията си за сблъсъка на осминафиналите на Световното първенство по футбол срещу Бразилия. Мачът ще се проведе на 5 юли в Ийст Ръдърфорд, САЩ.

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„Това е може би един от най-значимите моменти. Никога през живота си не съм играл толкова важен мач за Норвегия и никога не съм преживявал нещо подобно. Ще бъде страхотно. Аз самият харесвам Бразилия; имам много приятели там, познавам много хора оттам. Ще бъде специален мач. Бразилия има 200 милиона души, от които да избират. Те имат победители в Шампионската лига, победители в Висшата лига и най-добрите футболисти в света - защото това е Бразилия“, цитира Globo думите на Холанд.

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На осминафиналите Норвегия победи Кот д'Ивоар (2:1), докато Бразилия победи Япония (2:1).

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Снимки: Gettyimages

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