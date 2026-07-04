Холанд: Никога не съм играл толкова важен мач за Норвегия

Нападателят на норвежкия национален отбор Ерлинг Холанд сподели очакванията си за сблъсъка на осминафиналите на Световното първенство по футбол срещу Бразилия. Мачът ще се проведе на 5 юли в Ийст Ръдърфорд, САЩ.
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„Това е може би един от най-значимите моменти. Никога през живота си не съм играл толкова важен мач за Норвегия и никога не съм преживявал нещо подобно. Ще бъде страхотно. Аз самият харесвам Бразилия; имам много приятели там, познавам много хора оттам. Ще бъде специален мач. Бразилия има 200 милиона души, от които да избират. Те имат победители в Шампионската лига, победители в Висшата лига и най-добрите футболисти в света - защото това е Бразилия“, цитира Globo думите на Холанд.
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На осминафиналите Норвегия победи Кот д'Ивоар (2:1), докато Бразилия победи Япония (2:1).Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages